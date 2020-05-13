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譚仔買米綫外賣加2蚊換冷熱飲品　易賞錢App新用戶送50元電子優惠券​​​​​​​

消費錦囊 07:00 2020/05/13

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 譚仔：3大外賣加配優惠

由即日起至5月15日，在譚仔雲南米線惠顧任何米綫外賣（淨米綫除外），即可享下列優惠。

優惠1：以優惠價2元加配一杯冷熱飲品

  • 每碗米綫可享用優惠一次　　
  • 優惠價已包括免費飲品之外賣包裝
  • 優惠不適用於豆漿、罐裝飲品、特飲及季節飲品

優惠2：以優惠價3元加配一款一人小食

  • 四川青椒皮蛋/麻辣豬耳/紅油木耳/紅油青瓜，四款任擇其一
  • 每碗米綫可享用優惠一次
  • 優惠價已包括免費一人小食之外賣包裝

優惠3：以優惠價4元加配米綫配料 - 黃金蟹蓋(1件)

  • 每碗米綫可享用優惠一次
  • 優惠價已包括外賣包裝

2. 易賞錢App新用戶：送50元電子優惠券

易賞錢App新用戶可享50元電子優惠券，即使是會員但從未下載過易賞錢App址可享此優惠。此外，易賞錢App會員於屈臣氏、百佳及豐澤購物亦可享不同優惠。

3. 賞茶：芋圓仙草凍系列8折

由即日起至5月17日，於全綫賞茶分店現場購買「芋圓仙草凍系列」，即可享8折優惠。優惠數量有限，售完即止，每人每次限購2碗。此外，必須用現金或八達通付款。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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