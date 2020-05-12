【保就業計劃】僱員9,000元工資補貼 僱主25日起可申請 最快6月下旬收款

政府公布保就業計劃的詳情，第一期保就業計劃申請日期由5月25日開始，涵蓋6至8月共3個月的工資補貼，最快6月下旬收到首批資助。但計劃的申請方法及其他詳情將會在下星期初另行公布。

6至8月份受薪人數 不可以少於3月份

僱主申請之後要確保6至8月份，每個月受薪的人數，不可以少於3月份的受僱人數，如果3月份是無薪的，即是6月份需要是受薪的，如果受薪人數少於3月份的受僱人數，僱主會被罰款，而違規程序要按情況而定。勞工及福利局局長羅致光指表示，僱主如果有數個不同的強積金戶口，以及數個受託人，需時處理比較長。

另外，自僱人士亦可享有津貼，在3月31日或之前有開立強積金戶口，即使過去15個月戶口沒有供款，也可申領資助。

他強調接受資助的公司不可以裁員，而且資助須用於僱員的薪金上。至於計算的方法，是由僱主選擇一個指定的月份，不是以日子計算的。

網上申請 透過強積金受托人提交供款資料

另外，申請計劃的僱主只需要在網上填寫表格，授權強積金受托人向政府委任的代理人提交供款資料，僱主不用自行提交僱員資料或證明。強積金受托人交證明書所涉及的行政工作費用，亦會由政府代付，在僱主提出申請後約3至4星期可發放，僱主最快可以在6月下旬收到首批資助。

羅致光指出會設有清單，列明不可參與的機構，他表示由於不少法定機構是自負盈虧的，他們沒有接受政府的資助，就是符合資格的。

明天六時將設有熱線1836122，可讓僱主查詢計劃詳情，熱線初步運作時間是朝九晚六，逢星期一至五。

立法會財務委員會早前通過第二輪防疫抗疫基金和其他紓困措施的撥款申請，包括保就業計劃所需的810億元。政府推出一系列改善措施，其中一項為65歲或以上僱員而設。若僱主有為這批年長僱員的強積金戶口供款，便可申請計劃，領取每月最多9,000元的工資補貼，為期6個月。

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責任編輯︰陳啟昌