【MPF表現】「疫市」奇兵！　今年至今唯一正回報強積金股票基金

▲ 【MPF表現】「疫市」奇兵！ 今年唯一一隻正回報強積金股票基金

受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，環球投資市場自2月底急挫，強積金（MPF）表現亦受拖累。據強積金顧問公司駿隆數據，由今年初至5月1日，股票基金指數大跌10.2%；混合資產基金指數跌8.3%；固定收益基金指數升0.6%。強積金的債券基金防守力較佳，在「疫市」表現較好。不過，仔細發掘一下，會發現仍有錄得正回報的股票基金。

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此「奇兵」就是萬全美國股票基金，據晨星（亞洲）的MPF比較平台，該基金的本年迄今回報（截至5月8日）表現是4.21%，是期內唯一一隻錄得正回股的強積金股票基金，亦是北美股票基金類型中表現最好，而排在其後的競爭對手宏利MPF北美股票基金僅有-4.6%回報。

受惠全球主要經濟體大幅「放水」救市，近月全球股票市場回暖，當中美股的納指走勢凌厲，截至昨日（11日），納指由年初至今累升2.45%，是少數錄得正回報的指數。而萬全美國股票基金的持股偏重於科技股，因而受惠於美國科技股的升勢。

根據萬全強積金網站的最新基金便覽，美國股票基金的組合內十大資產中，有一半是科技股，其中最大持倉是Amazon，佔7.26%，其次是微軟，佔5.36%，緊接的是蘋果公司，佔3.18%。此基金的基金開支比率為1.21%。

頭5隻最佳表現的股票基金 基金 本年迄今回報（截至5月8日） 基金開支比率 萬全美國股票基金 4.21 1.21% 中銀保誠我的強積金計劃-我的中國股票基金 -0.28 1.10% 萬全大中華股票基金 -0.46 1.68% 信安明智之選-信安動力大中華股票基金 -1.33 1.31 % 東亞大中華股票基金 -2.01 0.99 %

*資料來源︰晨星（亞洲）

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責任編輯︰陳啟昌

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