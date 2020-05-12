  • 27°C
香港時間 : 2020512日 (二) 18:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【MPF表現】「疫市」奇兵！　今年至今唯一正回報強積金股票基金

退休及生活保障 18:20 2020/05/12

分享：

【MPF表現】「疫市」奇兵！　今年唯一一隻正回報強積金股票基金

受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，環球投資市場自2月底急挫，強積金（MPF）表現亦受拖累。據強積金顧問公司駿隆數據，由今年初至5月1日，股票基金指數大跌10.2%；混合資產基金指數跌8.3%；固定收益基金指數升0.6%。強積金的債券基金防守力較佳，在「疫市」表現較好。不過，仔細發掘一下，會發現仍有錄得正回報的股票基金。

【更多相關新聞】駿隆：4月強積金人均賺10934元　今年平均仍蝕1.5萬

此「奇兵」就是萬全美國股票基金，據晨星（亞洲）的MPF比較平台，該基金的本年迄今回報（截至5月8日）表現是4.21%，是期內唯一一隻錄得正回股的強積金股票基金，亦是北美股票基金類型中表現最好，而排在其後的競爭對手宏利MPF北美股票基金僅有-4.6%回報。

受惠全球主要經濟體大幅「放水」救市，近月全球股票市場回暖，當中美股的納指走勢凌厲，截至昨日（11日），納指由年初至今累升2.45%，是少數錄得正回報的指數。而萬全美國股票基金的持股偏重於科技股，因而受惠於美國科技股的升勢。

根據萬全強積金網站的最新基金便覽，美國股票基金的組合內十大資產中，有一半是科技股，其中最大持倉是Amazon，佔7.26%，其次是微軟，佔5.36%，緊接的是蘋果公司，佔3.18%。此基金的基金開支比率為1.21%。

頭5隻最佳表現的股票基金
基金 本年迄今回報（截至5月8日） 基金開支比率
萬全美國股票基金 4.21 1.21%
中銀保誠我的強積金計劃-我的中國股票基金 -0.28 1.10%
萬全大中華股票基金 -0.46        1.68%
信安明智之選-信安動力大中華股票基金    -1.33        1.31 %
東亞大中華股票基金 -2.01        0.99 %

*資料來源︰晨星（亞洲）

【更多相關強積金內容】退潮的時候 誰在裸泳？ 股災係檢討你份強積金最佳時機

 

責任編輯︰陳啟昌

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析

欄名 : MPF理財

相關文章

【退休金】唔想蝕咗份退休金？先認識強積金5大基金種類
2020/04/23
【退休金】唔想蝕咗份退休金？先認識強積金5大基金種類
股市反彈是強積金整合時機
2020/04/26
股市反彈是強積金整合時機
【MPF規劃】做好退休規劃 5個必要知管理強積金要點
2020/05/06
【MPF規劃】做好退休規劃 5個必要知管理強積金要點

最新專欄文章 更多

股市反彈是強積金整合時機
2020/04/26
股市反彈是強積金整合時機
【退休金】唔想蝕咗份退休金？先認識強積金5大基金種類
2020/04/23
【退休金】唔想蝕咗份退休金？先認識強積金5大基金種類
【強積金】強積金業界正探討 「保就業工資補貼」MPF證明細節
2020/04/20
【強積金】強積金業界正探討 「保就業工資補貼」MPF證明細節
【強積金】MPF業界忙應付3月供款死線 「保就業工資補貼」查詢驟增
2020/04/20
【強積金】MPF業界忙應付3月供款死線 「保就業工資補貼」查詢驟增
【強積金】4月份MPF暫「疫」市跑出 邊隻基金成大贏家？
2020/04/16
【強積金】4月份MPF暫「疫」市跑出 邊隻基金成大贏家？
退休金 退休規劃 美股 納斯達克綜合指數 新冠肺炎疫情 強積金

下一篇文章

【退休規劃】疫情重創經濟　改寫4大退休理財的守則
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【強積金】MPF業界忙應付3月供款死線 「保就業工資補貼」查詢驟增
【強積金】MPF業界忙應付3月供款死線 「保就業工資補貼」查詢驟增
【退休規劃】疫情重創經濟　改寫4大退休理財的守則
【退休規劃】疫情重創經濟　改寫4大退休理財的守則
【強積金】強積金業界正探討 「保就業工資補貼」MPF證明細節
【強積金】強積金業界正探討 「保就業工資補貼」MPF證明細節
【意外保險】AIA新意外保險　針灸跌打脊椎物理治療都有得保
【意外保險】AIA新意外保險　針灸跌打脊椎物理治療都有得保
【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金
【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金