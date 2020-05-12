為夏天而存在的Seersucker

▲ Seersucker面料西裝每逢夏季都會出現。

炎炎夏日，穿西裝是一件苦差，汗流浹背的滋味並不好受，要減熱排汗，除了西裝內裡要選擇半裡的款式外，還有一種西裝只在夏天才會出現，這就是由Seersucker面料所縫製的西裝。

▲ 非常典型的一套Seersucker西裝。（$5,413 / Brooks Brothers）

▲ Seersucker面料獨特之處是編織成凹凸不平狀，令面料和皮膚之間有着空氣流動，從而令穿者感到乾爽涼快。

Seersucker面料，中文叫泡泡紗，這一種面料縫製的西裝，緣何只在夏天出現？

最主要原因是編織上與別不同。一般的面料，與皮膚有着9成的面接觸，至於Seersucker由於編織成凹凸不平的泡泡，因此與皮膚成了點接觸，加上空氣流動，令穿着Seersucker西裝的人，感覺比普通西裝來得涼快。

再加上面料可以洗水和不需熨燙，令這一種西裝早在20世紀30年代興起的Ivy League style浪潮時佔上重要的一席位，流傳至今。

▲ J.Crew每年夏季都會推出Seersucker西裝，今季這件用上不同藍調的版本，更是討好。（$1,930 / www.jcrew.com）

▲ 不要以為Seersucker的西裝，只有casual和玩味的款式，一些專門生產西裝的大品牌如Ermenegildo Zegna都有一本正經的Seersucker西裝推出。（約$13,572 / www.mrporter.com）

今天，Seersucker面料的西裝，可在不少品牌裏尋得，售價豐儉由人。由量產型的J.Crew，到中價的Polo Ralph Lauren，甚至昂貴的Thom Browne都可以找到它的影蹤。

▲ 黑色Seersucker西裝配合典型Thom Browne式吊袖短身剪裁，成功提升到高級時裝境界。（$14,800 / www.thombrowne.com）

▲ 用上不同顏色Seersucker面料拼湊而成的西裝。（$15,700 / www.thombrowne.com）

當中Thom Browne的Seersucker西裝，更是大堆頭製作。

除了基本得很的單色版本外，還有以不同顏色Seersucker面料拼湊粉色系夾色西裝，當中的全黑版本，配合品牌獨有的如像縮了水般的短身吊袖剪裁，加上紅白藍3色織帶點綴，令Seersucker往日給人便服感較重的印象一掃而空，正式登上高級時裝領域。