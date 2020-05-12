危中尋機　疫情如東風發崛新常態

2003年的非典型肺炎（SARS）疫情，阿里巴巴集團 （09988） 將變通化為電商的根基，沉澱出深厚的阿里文化，也誕下每一年的阿里日。親身見證過非典型肺炎與新冠肺炎的兩代疫情，可以說我們著眼的應是疫情背後的「東風」，而並非疫情的破壞。

2003年5月10日，阿里巴巴跟所有大中華企業一樣，面臨非典型肺炎挑戰；翌年5月10日，每一位「阿里人」親歷疫情之後飛快發展的電子商務行業。阿里巴巴集團創始人馬雲在2005年4月下旬向全體阿里巴巴員工去信，宣佈由2005年開始的每一年5月10日都定為阿里日，紀念大家抗擊非典型肺炎疫情期間所展現的果斷、團結、敬業及互助互愛的「阿里精神」。

來到2020年的今天，一場新型冠狀病毒疫情衝擊各地社會經濟與民生。回想起2000年代初期，阿里巴巴的B2B（企業對企業）業務需要邁向規模化，正在大展拳腳之際剛巧遇上非典型肺炎，沒有人願意面對面洽談生意，而我們另辟蹊徑，開拓線上服務為B2B業務尋找生機。最終我們的網站流量較以往增長7倍，而SARS就是「東風」。

17年過去，我們受到新一輪疫情衝擊，其對社會所造成的最大影響，是改變了人們的工作生活習慣，以及接受一些從前不習慣的交流方式，例如慢慢地改用視像會議、線上看醫生及其他線上解決方案，令遠程互動與人工智能的技術發展得更快。

新冠疫情不僅加速線下行業轉投線上服務，而且牽動到全球供應鏈出現變化，演變成一股新常態。

價值觀是公司核心 不能撼動

疫情對社會的影響既成定局，公司應該如何應對？我認為，困難時期下的首要任務是想辦法生存，生存下來才能反思公司所主張的是甚麼，企業基本功又是甚麼。阿里巴巴集團的使命是讓天下沒有難做的生意，每一位「阿里人」都有相應行為（價值觀）去佐證這個使命，「價值觀是公司的核心戰鬥力，不能撼動。」

阿里巴巴集團的價值觀，是由18位集團創始人共同經歷、共同塑造。最初綜合出9項價值觀並被命名為「獨孤九劍」，後來演變為「六脈神劍」，去年9月再升級為「新六脈神劍」，其中一項價值觀就是「客戶第一，員工第二，股東第三」。

在我看來，公司面臨突發或危急關頭時，越是要做到兩件事：團結與自發。驅動員工團結與自發的箇中關鍵，就是公司的文化價值觀。2003年的非典型肺炎時期，人人正值在家隔離，但我不止一次聽到「我們可以被關起來，但客戶服務不能中斷」這句說話，這就是「客戶第一」讓員工得以團結與自發，每年阿里日所紀念的「阿里精神」，亦是如此。

今年第16屆的阿里日活動在疫情下顯得別具意義。今年活動以「愛‧在阿里」為主題，不但保留紀念阿里精神的目的，也滲入不少抗疫的元素。我們考慮到新冠肺炎及公眾健康而首次以直播形式舉辦，讓各地阿里人及一眾親友能夠隔著螢幕以線上方式參與活動。重點活動如親友見面會、集體婚禮，以及今年加設的阿里巴巴數字經濟體抗疫頒獎禮，全部加入了直播分享。另外，集團特別在杭州西溪園區放置一幅超過20米長的大型展版，詳細記載阿里巴巴集團、全體阿里人與親友今年來並肩走過的抗疫日子。

總括來說，面對這次疫情，我建議各位公司領導者可以考慮及思考以下3件事：

1. 尋找危機期間公司有甚麼弱點：新型冠狀病毒對中小企業而言是一場嚴峻的壓力測試，開工時候要明確、清晰地告訴同事們，面對這麼大的壓力，大家做得很好，但是另一方面也看出我們有一些漏洞。認真做一個總結，給大家一個很清晰的方向，讓大家重新上路。

2.思考更長遠的事：公司最基本的商業模式是不是能夠抗壓？若非，公司需要改變甚麼？退一萬步來問，我的商業模式是甚麼？很多中小企業老闆基本上都是邊做邊賺錢，但很多時候沒有去想商業模式是甚麼，現在有點時間的話就需要坐下來問這個問題：我到底解決了甚麼客戶需求？

3. 還是要強調一定要重視文化與價值觀：文化與價值觀是一個公司主要的實力，而且是慢慢培養才能起來的實力，當一場大災難來臨，這個東西就能派上用場，讓公司不會鬆散。