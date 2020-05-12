▲ 【轉行搵工攻略】疫情改寫求職規則 成功搵工要靠呢4點

本港經濟前景受新冠肺炎疫情影響，失業及就業不足率創新高。近日本地疫情有緩和跡象，不少企業回復正常運作，或是失業人士或打工仔的搵工時機。疫情改變了職場生態，不少企業更計劃在未來維持在家工作（Work from home）的措施。據CNBC報道，疫情已改寫原有的求職規則，指打工仔在疫情中要成功搵工或轉行，要注意以下4大要點。

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1. 提升個人技能

居家令及社交距離等措施，帶動了網上學習平台的發展，令自我增值變得更為容易。CareerBuilder首席人事主管Michelle Armer建議，求職者應利用綫上課程和培訓來提升個人競爭力。她認為，這次經濟衰退為人們的教育及進修提供機會。求職者可在自己的簡歷及LinkedIn的個人資料內，提及自己所擁有的技能及相關的認證，以及工作上曾達成的成就。

在求職時，求職者更可向面試官說明，自己所擁有的技能會為工作帶來甚麼價值。LinkedIn的職業專家Blair Heitmann指，求職者不應只提及自己完成了甚麼，更要說明當中所帶來的價值，這才是面試官感興趣的事。

2. 人際網絡

全球網絡組織Business Network International的創始人Ivan Misner表示，找到工作的最佳方法是透過人際網絡。 在疫情之下，你可以透過電話、電子郵件或其他網上通訊軟件與朋友聯繫。他 認為，大多數人都願意花幾分鐘來幫助人，建議聯繫朋友時，要先 準備問題，才能助你找到相關的資訊。



他認為，求職者應盡量向身邊的人打探感 興趣的公司的資訊，甚至爭取透過介紹獲得應徵及面試的機會。他提醒 求職者，向朋友打探工作機會時，要保持積極的心態，不能 表現出絕望。

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3. 提升個人社交媒體形象

疫情加速網上平台的發展，個人在社交媒體的形象愈來愈重要。紐約職業教練公司Early Stage Careers的聯合創始人Jill Tipograph表示，僱主可能會透過網上平台更了解求職者，因此求職者要確保在社交平台有良好的形象。

善用社交平台來建立個人形象，能有助求職者 脫穎而出，展現出簡歷以外的的技能或興趣。 根據CareerBuilder的一項研究，大約70％的僱主會從社交網站來了解應聘者，當中43％的僱主表示，應聘者的社交媒體內容會影響聘用他們的決定。另一方面，社交平台上不當的發言，或是對以前工作及老闆的抱怨，亦會影響到求職者的形象，有57％的僱主表示，因在社交平台看到求職者相關的發言，而導致他們決定不為求職者提供工作機會。



4. 掌握遙距面試技巧

疫情令 遙距面試變得普及， LinkedIn的職業專家Blair Heitmann指，在 遙距面試中有最好的表現，要事先測試鏡頭前的光綫、聲音及背景。然後要從頭到腳打扮好，令自己進入狀態。

進行面試後，應在一兩天內以電子郵件跟進結果，把握獲得工作的機會。

責任編輯：李瑩

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