【威士忌入門】Bonhams 5月威士忌拍賣會　想做收藏家起拍低至千六元

▲ 本周六（5月16日），拍賣行Bonhams舉行「稀有葡萄酒及威士忌」，起拍低至千六元。

拍賣會？怎會關我事！動輒幾十萬元上落，哪有閒錢？但近年拍賣行就專為新晉收藏家精選相宜的拍品，最低估價可以只是1,600港元，真是平到你笑。本周六（5月16日），拍賣行Bonhams（邦瀚斯）便舉行「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會，除了備受矚目的完整全套日本威士忌，還精選了超過50枝估價相宜的蘇格蘭及日本威士忌，或許政府派一萬元，就可以這樣使用。

▲ （拍品編號391）Laphroaig, Highgrove, 1989：此為限量版的第一版，別具意義。以3,300元（最低估價）購入一枝近30年的舊版威士忌，兼且可以嘗到蘇格蘭Islay島那帶有泥媒或正露丸的風味，不妨一試。（圖片：Bonhams提供）

為何最低估價可以1,600港元咁平？相信是許多人的疑問。據邦瀚斯葡萄酒及烈酒部亞洲區總監林安泰（Daniel Lam）表示，主要因為大部分的拍品都出自私人藏家，他們早年以低價購入，所以拍賣行便有更大空間去調低估價上拍。

那超過50枝估價相宜的精選蘇格蘭及日本威士忌拍品中，哪枝酒他認為是最抵買呢？他認為Port Ellen, 1983, 29年絕對是超值之選。「拍場上同類型酒品，最近曾以萬元成交，現在估價3,000-4,000港元，在一般市場連同類型單枝也找不到，更遑論是1.5公升的大瓶裝。」

▲ （拍品編號385）Port Ellen是位於蘇格蘭Islay島的一家酒廠，1983年已關閉，直至最近兩年才重開。現時市場上單枝獨立裝瓶酒叫價可達10,000元，而此品更屬早期裝瓶，以3,000元估價起拍實在超值。（圖片：Bonhams提供）

但如果想買來現飲的話，專家又有甚麼推介呢？「我推介白州（Hakushu）, 1999, 14年及宮城峽（Miyagikyo）, 1999, 13年，可以低價一嘗單桶威士忌的特質。」Daniel說兩枝酒均沒有混酒，市場單枝價已漲至15,000元起，如今以3,000元起拍，以13、14年的單桶威士忌來說，十分吸引。

▲ （拍品編號403 SMWS-120.7）白州, 1999, 14年：屬早期出品，由Scotch Malt Whisky Society裝瓶。當時日本威士忌仍未流行，裝瓶商一般向日本酒廠索酒，裝瓶後再送至蘇格蘭推出市場。（圖片：Bonhams提供）

當然，既然想做新晉收藏家，如果可以現在平買將來貴賣的話，都需要買些來儲起，Daniel就提議大家選購輕井沢的Karuizawa, Museum Selection, 100% Malt及Macallan Angel’s Share。

「輕井沢Museum Selection是80年代裝瓶，特別為當時辦館和便利店而設。酒廠當時由Mercian公司擁有，其後亦多次轉手。現時輕井沢威士忌市價動輒過萬元，此品以1,800元起拍，值得一試。」Daniel說。

▲ （拍品編號255）輕井沢的Museum Selection, 100% Malt，估價：1,800-2,400港元。（圖片：Bonhams提供）

至於Macallan在威士忌世界無人不識，但原來竟然有推出過一個袖珍品。「出自2011年Macallan與蘇格蘭一家水晶廠的合作，當中酒品為10年陳釀木桶威士忌，於拍賣場上鮮有出現，甚至是我十多年來遇見的首枝。」最低估價只是1,600港元（25毫升），如果投得，買回來儲也值得。

▲ （拍品編號616）Macallan Angel’s Share：25毫升，1,600港元起拍，是否超值大家可以想想。（圖片：Bonhams提供）