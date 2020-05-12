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稻香2人同行享「1蚊雞」　元気壽司會員享7折

消費錦囊 07:00 2020/05/12

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 稻香2人同行享1蚊雞

由5月11日起，星期一至五 (公眾假期除外)晚上6時至8時30分，全綫稻香、稻香超級漁港、稻坊各分店均有供應「1蚊雞」優惠，2人同行能以1元優惠購烤雞一隻。此外，日市及夜市分別有點心優惠及火鍋單點半價優惠。

優惠詳情

2.恆生信用卡：宜家家居簽賬800元　賺額外達100元 Cash Dollars

由即日至6月4日，一經登記，憑恒生信用卡到宜家家居店內及網上購物，單一簽賬淨值800元即賺額外達100元 Cash Dollars。逢星期四及五以 實體卡/網上簽賬，賺額外90元Cash Dollars；其他日子則可賺額外30元 Cash Dollars。此外，如使用流動支付服務，每項簽賬可再賺額外10元 Cash Dollars。

優惠詳情：恆生信用卡

3.元気壽司：會員專享 全單7折

由即日起至5月17日，元気會員凡惠顧堂食、外賣自取及外賣自取網上訂購均可享有7折優惠。



外賣自取網上訂購

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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