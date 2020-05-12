▲ 黑客如何利用證券戶口套利呢？

在網上進行的「高風險交易」一直都需要進行2FA驗證，而投資戶口直至2018年才有相關規定。該法例在反面指出證券戶口的交易一直被界定為「低風險交易」，本文會略談交易風險的大原則，和黑客如何透過Hack進客戶證券戶口獲利。

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為甚麼證券交易是「低風險交易」？

到底交易風險是高是低，華田就一直沒有從金管局口中得到過一個確確實實的Definition。打開不同Supervisory policy manual中金管局舉出的例子作比對，高風險交易一般分為兩類：

1. 令客戶有直接金錢損失的活動，例如：轉帳至第三者戶口、提款等等；

2. 令客戶進行 (1) 所列舉的交易時，未能妥善收到銀行通知的活動，例如：更改地圵、更改電話號碼等等。

但證券交易的本質，是把存款／支票戶口的資產（即是港元、美元、人民幣……）轉為證券戶口內的資產（即是股票、債券、牛熊證……），資產從來都沒有離開過戶口持有人，所以這並不符合「高風險交易」的一般定義。

當然讀者會說，股票交易有佣金、交易所徵費、印花稅等一系列費用，客戶一樣會有金錢損失；黑客更可以把所有資產投進末日輪，把受害者的資產通通輸精光。是的是的，但這純綷是損人不利己的惡作劇，也勞不着證監會和金管局出手規管了。

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黑客套利法門才是證監最擔心

既然惡作劇不需要管，那麼證監會及金管局又為甚麼要出手呢？

與其說該法例正在保護一般市民，亦可以說該法例正在保護證券市場的穩定，因為黑客無法透過證券交易此一「低風險交易」把資產從客戶戶口中移走，卻可以於市場套利。

怎麼做？簡單得很：

1. 事先準備一些已滲透且資產規模不小的戶口

2. 於行動前數天，以自己戶口分批大量購買一至兩隻交投量極低的股票

3. 到行動當天，黑客同時登入這些已滲透的戶口，並瘋狂於市場掃入早前已用自己戶口購買的股票，由於本身股票交投量低，價格將被瘋狂推高

4. 從自己戶口沽出早前已購買的股票套利

重傷往往是衝入火場的一般散戶

這種做法於理想情況下，會引起該股票短時間內暴漲，導致市場內其他貪心的散戶爭相購入。黑客盈利更為豐厚之餘，當證監想調查該始作俑者是否牽涉「密謀造市」的時候，當事人才表示自己戶口被黑客非法登入，當事人變成受害人，案件變成無頭公案，讓證監非常頭痛。

更糟的是，該「第一受害人」一般傷勢都不會太嚴重，因為始終是股票價格暴升的源頭，買入價不會太高。受最重傷的往往是後來衝入火場的一般散戶，而證監的調查結果竟然是「大家都是受害人」，不能好好下台的結果，便是叫銀行要做好守護者的角色，慎防「第一受害者」的出現，法例便應運而生了。

以至該法例是保障散戶多一點、還是保護市場多一點，Well，華田無意見。尤如很多年前金管出辣招收緊按揭成數美其名「保護市民」，到底是在保護誰，多年後大家心中有數了吧。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談(5) — 黑客如何利用證券戶口套利呢?】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。