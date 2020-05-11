【美股戶口比較2020】美股戶口佣金比拼　留意隱藏收費

環球股市受新冠肺炎疫情重創，但美國納斯達克指數卻看似不受疫情影響，走勢凌厲之餘，更已重拾今年的跌幅。想趁機投資美股，第一步要先開個美股戶口，當中以券商的佣金收費較銀行為低。開戶前先比較以下本地及海外券商的佣金收費。

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本地證券行美股戶口比較

本地券商方面，當中以4大主打金融科技的電子交易券商，富途證券、華盛證券、友信智投及SoFi HK的交易佣金較低，但要留意他們會收取平台費用。而美國券商SoFi收購本港券商8 Securities後，仍維持零佣金收費。

收費項目 富途證券 華盛證券 SoFi HK 友信智投 致富證券 耀才 輝立 交易佣金 0.0049美元／股 (最低0.99美元) 0.0049美元／股 （最低0.99美元、 最高交易額 0.5%） 0 0 0.015美元／股 （最低10美元 ） 成交金額0.008% （最低1.88美元） 成交金額 0.18% （最低18美元 ） 代收股息費 / / / 除稅後的0.2%(最低0.01美元) / / 2% （最低 6美元 、 最高70美元 ） 其他收費 平台費：0.005美元／股 （最低1美元 ） 平台費：0.005 ／股（最低1美元、 最高成交額 的0.5% ) / 平台費 ：0.005美元/股（最低1美元、最高成交額的0.5%） / / /

港產股票投資平台8 Securities 獲美國SoFi收購

海外證券行美股戶口

至於海外證券行方面，港人電滙存入、提取資金會被證券行收取費用，亦要留意滙款銀行及收款銀行或會另收取電滙手賺費。佣金收費比較方面，第一證券(Firstrade)及嘉信理財（Charles Schwab）均提供免佣服務。較早前，德美利證券(TD Ameritrade)實施零佣金收費服務，惟香港這邊沒有跟隨美國方面做法。另外，盈透證券(Interactive Brokers)、第一證券及德美利證券(TD Ameritrade)對部份ETF有免佣優惠，對於有興趣投資ETF的投資者是不錯的選擇。

收費項目 盈透證券(Interactive Brokers) 第一證券(Firstrade) 德美利證券(TD Ameritrade) 嘉信理財(Charles Schwab) 交易佣金 0.005美元／股 （最低1美元，最高交易額1 %) 0 6.95美元 0 存入資金 ／ 35美元 25美元 ／ 提取資金 每月免費一次，其後10美元 25美元 其他費用 月費：10美元 （每月交易佣金多於10美元、25歲以下、戶口總值100,000美元可免 / / /



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開戶注意事項

開戶時，證券行及銀行會要求投資者填寫W-8BEN表，以符合當局的稅務合規要求，並每三年更新一次，假如投資者沒有美國藉，則不用被課資本利得稅。

與香港的香港存款保障委員會類似，美股戶口的股票資產獲美國投資者保護公司（SIPC）保障，最高有50萬美元的保障。不過要留意的是，本港銀行及證券行沒有列入SIPC的保障名單，名單可以去SIPC官網查看。

責任編輯︰陳啟昌