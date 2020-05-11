【意外保險】AIA新意外保險　針灸跌打脊椎物理治療都有得保

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【退休規劃】疫情重創經濟 改寫4大退休理財的守則
友邦（AIA）香港推出新的意外保險，保障範圍包括意外醫療賠償、針灸跌打治療費用、脊椎治療及物理治療診費等，推廣期內成功投保的客戶更可獲保費回贈。
友邦香港推出AIA「添意保」，每日保費低至4.2元，每次意外客戶可獲醫療賠償高達10,000元，包括1,000元針灸跌打治療費用、每次脊椎治療及物理治療診費500元，兼具永久完全殘廢賠償50萬元和意外死亡及斷肢賠償50萬元等保障。由即日起至6月30日，成功投保的客戶可享高達5個月保費回贈。
友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭表示：「『添意保』的產品設計上，特意將保障範圍涵蓋大眾普遍採用的中西治療，支援他們安心應對生活上任何挑戰。」
|項目
|計劃一
|計劃二
|保費
|每年1,528元
|每年2,588元
|每天約4.2元
|每天約7元
|
意外醫療費用賠償
(1) 針灸跌打診治費用
(2) 脊椎及物理治療診費
|
每次10,000元
(1) 每次1,000元
(2) 每次500元
|
每次20,000元
(1) 每次1,000元
(2) 每次700元
|永久完全殘廢賠償
|50萬元
|100萬元
|意外死亡及斷肢賠償
|50萬元
|100萬元
責任編輯︰陳啟昌
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欄名 : 保險百科