▲ 【意外保險】AIA新意外保險 針灸跌打脊椎物理治療都有得保

友邦（AIA）香港推出新的意外保險，保障範圍包括意外醫療賠償、針灸跌打治療費用、脊椎治療及物理治療診費等，推廣期內成功投保的客戶更可獲保費回贈。

友邦香港推出AIA「添意保」，每日保費低至4.2元，每次意外客戶可獲醫療賠償高達10,000元，包括1,000元針灸跌打治療費用、每次脊椎治療及物理治療診費500元，兼具永久完全殘廢賠償50萬元和意外死亡及斷肢賠償50萬元等保障。由即日起至6月30日，成功投保的客戶可享高達5個月保費回贈。

友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭表示：「『添意保』的產品設計上，特意將保障範圍涵蓋大眾普遍採用的中西治療，支援他們安心應對生活上任何挑戰。」

項目 計劃一 計劃二 保費 每年1,528元 每年2,588元 每天約4.2元 每天約7元 意外醫療費用賠償 (1) 針灸跌打診治費用 (2) 脊椎及物理治療診費 每次10,000元 (1) 每次1,000元 (2) 每次500元 每次20,000元 (1) 每次1,000元 (2) 每次700元 永久完全殘廢賠償 50萬元 100萬元 意外死亡及斷肢賠 償 50萬元 100萬元

責任編輯︰陳啟昌

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