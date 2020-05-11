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【人民幣定存2020】一年人民幣定期存款 最高2.3厘息

收息攻略 15:33 2020/05/11

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本周四（5月14日）人民銀行將在港標售央行票據，總額300億元（人民幣，下同），市場估計票息或2厘以下。現時一年期人民幣定期存款方面，「高息王」是信銀國際的2.3厘，入場費為1萬元人民幣，息率比央行票據更吸引。

撰文 : 曾桂芬

欄名 : 存款收息

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