【人民幣定存2020】一年人民幣定期存款 最高2.3厘息 收息攻略 15:33 2020/05/11 分享： 本周四（5月14日）人民銀行將在港標售央行票據，總額300億元（人民幣，下同），市場估計票息或2厘以下。現時一年期人民幣定期存款方面，「高息王」是信銀國際的2.3厘，入場費為1萬元人民幣，息率比央行票據更吸引。 撰文 : 曾桂芬 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【港元定期存款2020】3個月港元定存最高4.2厘 2020/05/07 【港元定期存款2020】3個月港元定存最高4.2厘 【定期存款】人民幣定存半年搏滙息兼收 回報逾4厘 2020/05/04 【定期存款】人民幣定存半年搏滙息兼收 回報逾4厘 【定期存款】紐元短存7天9.3厘息 2020/05/01 【定期存款】紐元短存7天9.3厘息 【定期存款】渣打3個月港元定存息加至1.4厘 迎戰虛擬銀行突擊 2020/04/29 【定期存款】渣打3個月港元定存息加至1.4厘 迎戰虛擬銀行突擊 【定期存款】大行勁加港元定存息 月結前冀追落後 2020/04/27 【定期存款】大行勁加港元定存息 月結前冀追落後 中國人民銀行 人民幣 信銀國際 人民幣定期存款 定期存款