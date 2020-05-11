▲ 【投資美股】嘉信理財6月推零星股份投資 買賣Amazon、Google每份低至5美元

主打零佣金收費的美國券商嘉信理財（Charles Schwab，美︰SCHW）將於6月上旬起引入零星股份投資（Fractional investing）服務，買賣標普500指數的成份股的入場費可低至每股5美元，令資金不多的投資者可更易入場。

可同時買入多隻成份股

傳統上，買賣美股是以每股計算，根據不同上市公司的股價，每股入場費約數美元到數千美元不等。以Amazon（美︰AMZN）為例，上周五（5月8日）收市價2,379.61美元，買一股就要約18,444港元，入場門檻不低。

據美國CNBC的報道，嘉信理財將於6月9日推出零星投資功能，可容許投資者每次可買賣多達10隻不同股份的「切片」。不論股價如何，每隻股份的入場費都是相同，最低為每股5美元，而每個「切片」都算作一項單獨的投資，可以單獨賣出。現時富達（Fidelity）、Robinhood和SoFi等券商也提供此功能。

舉例說，如果投資者僅有30美元的資金，但又想購買Amazon、Facebook（美︰FB）和Google（美︰GOOGL）的股份，新方法下則可以為每間公司買入價值10美元的股份，且毋須支付任何佣金，這大大降低了入場成本。

SoFi收購港8 Securities 欲推零星股份投資

較早前，SoFi宣布收購本港券商8 Securities，除了繼續主打零交易佣金服務，同時預告有意在本港引入零星股份投資服務，為只有小量本金的投資者提供多一個入場選擇。

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責任編輯︰陳啟昌

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