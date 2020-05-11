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【移民澳洲】77萬申請移民人士資料外洩 澳洲政府徹查

澳紐 15:47 2020/05/11

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【移民澳洲】77萬申請移民人士資料外洩 澳洲政府徹查

為了方便海外人士提交申請，不少國家都提供網上遞交移民申請服務。不過，其中一個移民熱點澳洲，其申請移民平台SkillsSelect近日被揭發有漏洞，約77.4萬移民人士的資料遭外洩，包括名字及申請結果等。而澳洲內政部已為此事進行調查。

【延伸閱讀】【移民澳洲】澳洲料今財年淨移民大減30%　總理莫里森：無意削減移民配額

SkillsSelect平台由澳洲就業部門主理，讓有興趣移民至澳洲的技術工人及商人登記資料。而申請資料會保存2年，如果當地僱主感興趣，申請人就會收到工作簽證的邀請。

在SkillsSelect平台上，用戶可以瀏覽大量申請人的「ADUserID」，該識別碼是以申請人名字的一部分及數字所組成。

據澳洲《衛報》報道，公共數據庫包含約77.4萬個ADUserID，約18.9萬份完整的意向調查，最早可追溯到2014年。其他可供查閱的資料更包括申請人的出生國家、年齡、資歷、婚姻狀況和申請結果。

澳洲私隱基金會的董事會成員Monique Mann批評，有關漏洞非常嚴重，更指責澳洲當局沒有汲取以往的教訓。

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 移民攻略

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