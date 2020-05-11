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Oxyair Mask今午12時登記預售口罩　KFC牛乳新地脆筒買1送1

消費錦囊 07:00 2020/05/11

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Oxyair Mask：今午12時登記預售口罩

Oxyair Mask今日中午12時開放登記，合共有20萬個登記抽籤名額，購買名額為2萬個，每盒50個裝口罩售價為125元。

登記網址

詳情：【 口罩供應】Oxyair Mask 5月11日登記預售口罩　50個裝售125元

2. KFC：牛乳新地脆筒 買1送1

由即日起至5月14日，上午11時後於全綫香港肯德基餐廳購買牛乳新地脆筒(大)，可享買1送1優惠。惟需注意，優惠不適用於黃埔花園、青衣城、新都城中心、山東街、馬場、莊士敦道、嘉湖銀座、海富中心、莊士倫敦廣場、樂富廣場、香港大球場、淘大花園、炮台山英皇道、海景廣場、越秀廣場、啓田商場、利東商場、黃大仙中心、天水圍天耀、德福廣場、大埔超級城、尚德、慈雲山中心、蝴蝶廣場、禾輋廣場、亞洲國際博覽館分店。

3. MCL：戲票買1送1

由即日起至5月21日，於全綫MCL戲院票房購買成人戲票，可享買一送一優惠。優惠只適用於戲院票房，不適用於網上、手機程式、自助售票機及電話購票。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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