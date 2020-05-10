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綫上學習平台Coursera推3800課程　免費助失業者培訓技能

職場 10:00 2020/05/10

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綫上學習平台Coursera推3800課程　免費助失業者培訓技能

新冠肺炎導致各國失業情況急劇惡化，網上學習平台Coursera近日推出名為「Coursera Workforce Recovery Initiative」計劃，向受疫情影響而失業者提供3,800門課程，助培訓技能以實現再就業，而計劃首批已有美國3個州份參與。

【延伸閱讀】【轉工攻略】疫情緩和想轉工？5個原則助你重新規劃職涯

失業人士可免費修讀

Coursera與大學、科企等合作，提供多類型的課程，包括數碼營銷、應用開發、雲端計算等等。該企此前曾推出針對政府僱員「Coursera for Government」培訓計劃，而有關疫情的失業援助，為此計劃的延伸。

據報各國為失業者提供服務的政府組織，可以向平台申請參與。失業工人透過這些機構便可加入平台，可於今年之內免費修讀課程，獲得學分或專業資格。

責任編輯：黃懌勤

（節錄）

【原文：Coursera推3800課程 助失業者培訓技能（收費文章）】

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欄名 : 職場百科

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