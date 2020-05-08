▲ 物價失業齊漲 後疫情要面對「通脹型經濟蕭條」

新冠肺炎疫情全球大流行，各國齊齊封關、封城、實施居家令，希望截斷疫情於社區傳播的機會，經濟活動幾乎停頓，失業率飆升，各國採取各種措施救市。面對今次史無前例嘅疫症災害衝擊，亦同時係史無前例嘅放水措施，全球世界格局走向2008年金融海嘯後新一頁。

後疫情時代出現「通脹型經濟蕭條」

經濟史學家羅伯特‧斯吉德爾斯基（Robert Skidelsky）近日提出全球在疫情後，將出現「通脹型經濟蕭條」（Inflationary depression）的現象。據報道，當全球經濟走出防疫封鎖嘅時候，可能要面臨一場獨特的「通脹型經濟蕭條」，一方面失業率飆升，另一方面政府不斷「放水」谷經濟。佢仲話，今次疫情經濟衝擊與以往經濟大蕭條嘅區別，在於防疫封鎖至今尚未導致購買力下降，這主要是因為政府補貼工資。

另外，Skidelsky補充，今次對應疫情反應，已經模糊了財政與貨幣政策的界限，中央銀行不斷降低借貸成本，幫助政府增加開支以度過危機。

財政、貨幣政策並駕齊驅

係經濟衰退時出現通漲，就係所謂滯漲（Stagflation），但係今次疫情大流行，多國嘅財政政策同貨幣政策並駕齊驅，例如全球最大經濟體美國，就出左3萬億美元救市措施，包括補貼工資、退稅、直接派錢、企業補助支援等，而美聯儲同時推2.3萬億美元救市措施，例如無限QE、購買企業債同ETF等，再加上之前喺3月上旬已緊急減息，又其後降到零利率水平。

今次空前嘅熱錢流入市場，非常容易推高物價水平，所以未來滯漲情況係會由政府政策所引起。

喺香港率先出現？

港府自2月預算案公布以來推出多輪應對「疫市」措施，有萬眾期待嘅派1萬蚊現金，又有兩輪防疫抗疫基金，當中有工資補貼、行業資助等。同外國唔同嘅係，香港因為聯繫滙率關係，只能夠係財政政策落功夫。但香港係外向型經濟體，香港都會受到各國低利率政策衝擊，熱錢同樣會大舉流入，加上香港本身嘅抗疫措施，通脹型經濟蕭條係香港發生都唔會係出奇嘅一件事。

本港今年首季GDP下跌8.9%，失業率係4.2%，而1月至3月的消費物價指數平均數為2.0%，積臣無寫錯，香港經濟差，失業率升，但依然有通脹。

▲ 本港出業結業潮

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但唔好唔記得限聚令喺3月尾先實施，開始香港經濟最受打擊嘅時候，而且政府嘅救濟措施未完全派到民間手上，現時數據應該仍未反映最差嘅情況，同時亦未反映政府補貼措施對通脹嘅影響，但環球熱錢已陸續從各央行流出，因此本港嚟緊一季嘅經濟數據更值得關注。

所以，係今次世紀疫症下，你我都身處一個全新未知嘅年代了，大家都要準備好渡過另一個難關。

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。