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【自由鳥月費計劃】轉台好唔好？先睇清自由鳥月費計劃細節

博客 17:31 2020/05/08

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【自由鳥月費計劃】轉台好唔好？先睇清自由鳥月費計劃細節

薑餅人在復活假期前曾預告，數碼通旗下的自由鳥會在本周推出新月費計劃，當時在市場上也惹來不少揣測。結果當本周二新計劃公佈後，薑餅人的感覺就是「哦，原來係咁！」

「自由鳥」新plan適合什麼用戶？

對於已在使用5G計劃的用戶，自由鳥的計劃當然不是你杯茶，但若然大家唔嫌 4G慢速又唔想被綁約，自由鳥的新計劃完全啱晒你，因為所有計劃都是「無限上網」！

無限上網對手機用戶而言實在是一個「誘惑」，聽見無限上網就令人雀躍萬分，皆因可以一如家中使用光纖寬頻線一樣，一個月費高速上網任用有多爽呢。可惜手機網絡受制於頻譜容量，若然人人都在同一時間無限上網，網絡只會掛掉，因此手機無限上網都要額外課金，為的就是以收費來為任用設下門檻。

月費$210享無限上網

今次自由鳥的新計劃，除了因應 5G到來而把網速由21Mbps提升至42Mbps外，還有就是為所有計劃都提供了限速無限上網服務。新計劃月費共有6個，由50元、70元、100元、130元、160元及210元，包括600MB、2GB、6GB、9GB、15GB及無限上網服務。

而除了210元計劃外，其他月費計劃在用畢計劃內的數據後，都還可以繼續使用上網服務，只是連線速度會只得128kbps。當然，若用戶忍受不了這麼慢的數據速度，當然可以額外購買全速數據。

「睇片控」需要幾多數據

對不少睇片控而言，128kbps的網速實在是無法睇片，也就是得物無所用，但據不少網友分享，這個速度仍然可對外保持聯繫，最低限度傳發文字簡訊仍然流暢，有說使用網絡通話效果也不錯。這個慢速無限上網對用戶而言可謂備用數據，起碼上網服務不會因為數據用完被停機。

自由鳥的新玩法能否對用家有否吸引力尚存疑問，皆因SUN Mobile近日在推廣一個無限上網計劃，對薑餅人而言是比較吸引的。這個計劃月費120元包5GB全速21Mbps數據外，其後更會繼續提供21Mbps的數據服務，只是網絡資源將因應網絡情況而分配會較少而已。

5G年代真的與速度掛鈎?

不過，無限上網只是讓用戶買一個心安，但實際上用家能否用上大量流動數據，就很視乎用家們的使用習慣。薑餅人以為自己是重度用家，但原來每月的數據用量都只是20GB以下，原先額外買的無限上網用量根本用不著。

事實上，若用家們只是瀏覽網頁及聽聽收音機，不打機不睇劇，數據使用量很有限。但若然早晚上班是煲劇就另當別論，除非是在家中預先下載收看。

但用戶也要有心理準備，在5G年代的數據計劃應不會再出現全速無限上網了，但換來的是數以百GB的上網容量。大家會寧願享受慢速無限上網，還是極速5G有限上網呢？

撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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