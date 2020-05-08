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報復性消費VS報復性存錢　疫情緩和後你會瘋狂購物嗎？

博客 18:45 2020/05/08

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報復性消費VS報復性存錢 　疫情緩和後你會瘋狂購物嗎？

本港新冠肺炎疫情漸緩和，特首林鄭月娥本周二（5日）公布放寛社交距離限制的措施，食肆、商場及公眾場所人潮漸多。居家抗疫的時間已多月，有人預料疫情過後將會迎來「報復性消費」，人們會透過瘋狂購物來紓解疫情期間的心理壓力。在全球經濟衰退、本港失業率及就業不足率創新高的情況下，香港會出現「報復性消費」嗎？你的購物慾又是否正在蠢蠢欲動，準備帶着它一起出門？

【延伸閱讀】【疫境理財】宅經濟興起 提防「人有我有」心態致衝動消費

貴婦們瘋狂購物減壓　普通人更願意「報復性存錢」？

疫情期間，市民在家隔離無法外出娛樂及消費，在長期處於抑壓氛圍下，有人提出疫情過後會出現「報復性消費」，因為當人們回復「自由」後，就會釋放壓力，放肆購物，到處遊玩，消費的金額更會比之前的還要高。據外媒《WWD》早前報道，奢侈品品牌愛馬仕（HERMÈS）在廣州的旗艦店重新營業當天，單日銷售額竟達270萬美元（約逾2,000萬港元），創下有史以來最高單日業績。貴婦們以瘋狂購物的方式減壓，為低迷的零售業市道打下強心針，但又是否能代表普通消費者都會以同樣方式「報復」？

「報復性消費」尚未確認來臨，有數據卻顯示疫情期間出現「報復性存錢」。中國人民銀行早前公布的「2020年第1季度城鎮儲戶問卷調查報告」，顯示傾向於「更多消費」的居民佔22.0%，比上季下降6個百分點；反而傾向於「更多儲蓄」的居民則較上季上升7.3個百分點，佔53.0%；傾向於「更多投資」的居民佔25.0%，比上季下降1.3個百分點。此外，人行4月10日發布的數據報告，2020年一季度住戶存款增加6.47萬億元人民幣，同比增加4,012億元人民幣。

【延伸閱讀】疫情重挫零售業　或成傳統零售商轉型的契機？

「爆買」才能減壓？先看銀行存款有多少

人們傾向存錢更甚於消費，很大原因是在經濟低迷之下積穀防饑的心態，預防裁員潮殺埋身。事實上，市場上對「報復性消費」未有充足的研究，有人認為是源於心理學所指的補償性消費（Retail Therapy），指人們會透過購物來犒賞自己，改善心情。有人亦認為疫市下如早前的金融危機一樣，出現口紅效應 (Lipstick Effect)，人們會因收入減少而削減奢侈品的消費，改以購買奢侈品牌較便宜的產品，就如名牌唇膏等。

其實，人人減壓的方式也各有不同，如運動、行山及玩音樂，也能減壓，不一定要「爆買」。普通人要面對失業危機，經濟能力及消費習慣自然也不如貴婦們般強勁，樂觀地希望市場會出現「報復性消費」，也許只是出於對經濟環境好轉的期望。也許有部分人真的會有「報復性消費」行為，但可預期倘真出現這個情況，也不會持續太久；亦有機會在居家抗疫期間，部分人已在防疫產品或網購平台上大灑金錢，可用的「彈藥」所剩無幾，想拯救零售市道或也有心無力。不論如何，想大買特買之時，還是要保持理性，放下信用卡，看看銀行存款、未還的卡數，相信購買慾會隨即大減。

 

【WHY世代－Mocha】
Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。

撰文 : Mocha

欄名 : WHY世代

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