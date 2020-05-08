▲ 巴菲特：克服恐懼 否則不要買股票！

「別人恐懼時貪婪，別人貪婪時恐懼」——股神巴菲特的投資座右銘相信無人不曉。最近巴郡股東大會中，巴菲特再以「恐懼」為題警惕大眾投資者：「克服恐懼，否則不要買股票！」

恐懼削弱持貨力

投資股票等同於投資生意，股東應着眼於業務回報。優質業務賺到豐厚回報，即使不派息，價值增長亦會反映在長綫股價升幅之上。若投資者成功挑選出估值合理的優質上市公司股票，買入作長綫持有就可以享受業務的長綫豐厚回報。不過，恐懼卻會令投資者作出錯誤判斷，甚至無力判斷，結果無法享受到優質資產的長綫回報。

過度重視股價表現

散戶投資的恐懼來源，主要是對股價表現的沉迷。其實短期股價表現主要由市場氣氛推動，股價短暫上升反映市場對股票態度樂觀，資金流入股票並不一定代表業務基本面有所改善，反之亦然。

過度執着短綫股價表現，投資者容易被市場氣氛牽著着走，無力對抗羊群心態，恐懼由此而生。

跌市驚買錯

股價在短期內急挫，投資者會害怕自己持有的資產變質，擔心愈跌愈低，繼續持有將造成更長綫更龐大損失。然而，如上所述，股價短期內急挫代表市場氣氛急轉悲觀。無論一間公司的基本面有多穩健，市場氣氛不可能永遠樂觀。若無力對抗股價急挫的心理壓力，失去持貨的堅持而賣出優質資產，投資者將無法享受業務的長綫收鑊，更有可能在市道低迷時以不利價格賣出手上的優質資產。

升市驚買遲

若情況相反，股價在短期內急升，投資者同樣會出現恐懼，害怕錯失「最後上車機會」。然而，股價短期大升亦不過是由市場情緒所造成，市場樂觀甚至會過度反映基因素改善的影響。若投資者在這時候因害怕錯失良機而進場，所享業務回報就會被拖低。

結語

無法克服恐懼的投資者將會在錯誤的時間進出市場，因此，想投資有好表現，在心理質素上要好好下功夫。



作者：Alvin Yu

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