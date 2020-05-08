▲ 【求職攻略】想增加錄取機會？寫Resume不能犯的5個錯誤

疫情令不少人的生計受影響，本港最新失業率更升至4.2%，不少公司宣布裁員或需要員工放無薪假。如果想另覓工作，就要先準備好履歷表（Resume）。CNBC make it專欄作家Dustin McKissen整理了哈佛大學職業服務辦公室的顧問提出有關求職者在撰寫履歷表經常犯的錯誤，想增加錄取機會，就要避免犯下列錯誤！

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1. 拼寫及語法錯誤

不少求職者會忽略拼寫及語法的重要性，因為很多工作並不涉及文字校對及編輯工作。

不過，拼寫及語法其實對任何工作都非常重要，可以顯示出你是否注意細節及具備溝通能力。僱主可以從中得知你對工作的態度、是否可以通過口頭和電郵與同事及客戶溝通。

在遞交履歷表前，不妨將履歷表交給信任的朋友檢查。正所謂「當局者迷，旁觀者清」，請他人幫忙可以補充個人不足，減少出錯的機會。

2. 使用被動句

一般而言，主動句通常比被動句易理解。在閱讀被動句子時，通常要多花時間理解。而被動句所使用的單詞較多，容易令句子的意思含糊不清。

3. 欠缺或提供不必要的聯絡資料

在你的履歷表最上方應具備下列資料：

名字（放大及粗體）

地址（讓僱主知道你的所在地）

個人電郵地址及電話號碼（以便聯絡）

在某些情況下，你可以適當地加上個人網址或作品集（Portfolio），例如應徵有關設計、影片剪接工作。

此外，履歷表亦毋須提供個人照片或推薦人資料。如果人力資源部門對你感興趣，自然會在LinkedIn搜尋你的資料。至於推薦人，一般是面試最後階段，僱主才會要求求職者提供作參考。

4. 資料雜亂無章

比起彩色及有花俏設計的履歷表，黑白且簡潔的履歷表會更為突出，亦易於閱讀。

如果想履歷表更容易閱讀，亦可以在適當的地方使用劃綫、斜體，粗體及大寫強調。若需要列出分項，可以選擇用項目符號代替數字或英文符號。

此外，不少人會把履歷表轉換成pdf檔案，惟需注意，在轉換檔案格式時，或會導致內文出現移位的情況。因此，求職者需要多留神並檢查履歷表，以免因細節被扣分。

5. 過於冗長

除非你是申請管理階層的職位，否則履歷表應保持在1頁內，不應多於2頁。不過，這不代表你應該使用簡寫，因為僱主未必明白簡寫的意思，令你的履歷表大打折扣。

而求職者亦應避免使用「I」開頭的句子，例如以「Achieved……」代替「I achieved……」。這樣會令整份履歷表更簡潔。

責任編輯：曹佩鈞

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