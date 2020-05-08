【移民澳洲】澳洲料今財年淨移民大減30%　總理莫里森：無意削減移民配額

新冠肺炎疫情全球大流行，多國實施入境限制，不少人的移民或海外升學計劃大受影響。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，受疫情影響，預計澳洲今個財政年度的淨移民人數，將較上個財年2018/19年大減30%。對於有意見認為，澳洲應削減移民配額，保障國民就業機會，莫里森指，目前沒有相關計劃，認為削減移民配額會損害澳洲的經濟。

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料今財年淨移民大減30%

總理莫里森於內閣會議後接受訪問時指，料新冠肺炎疫情將重挫移民澳洲的人口。與上一個財年（2018/19年度）的淨海外移民人數相比，他預期今個財政年度（2019/20年度）淨海外移民將減逾30%，加上由於預計將關閉國際邊境至少3至4個月，聯邦政府預計下個財政年度（2020/21年度），下降幅度將達到85%，淨移民人數降至36,000名。

根據澳大利亞統計局（ABS）的數據，在過去一年，澳大利亞的淨移民人數增加約23.9萬人 。淨移民人數即入境澳洲並停留12個月以上的人，包括留學生及臨時技術工人等。此外， 代理移民部長Alan Tudge亦於早前表示，年初至今，已有30萬名臨時簽證持有人離開澳洲，相信絕大多數為留學生。

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無意削減移民配額 維持每年16萬移民人口



疫情令多國經濟活動停擺，不少人面對失業，美國早前宣布為保國民就業暫停移民申請60天，澳洲國內有意見認為應採取相似的措施，如削減移民配額。莫里森指目前沒有相關計劃，認為削減移民配額會損害澳洲的經濟。他指出，大部分申請永久居留的人大多已住在澳洲、持臨時技術簽證，他們對澳洲很重要，削減配額會為社區帶來壓力，對經濟發展也沒好處。

莫里森被問及疫情過去後會否希望減少海外移民人數，他引用了人口統計學家Peter McDonald的研究指，將每年移民人數維持在16萬至21萬的範圍內。

責任編輯：李瑩

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