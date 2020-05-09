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鹵莽行山客遇險 應否仿外地立例自付搜救費？

知識內涵 19:00 2020/05/09

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本港在新冠肺炎疫情下，市民更熱衷行山遠足，惟不少人罔顧個人安全，恐令意外橫生。外地已針對鹵莽登山客設罰款，讓納稅人毋須為不負責任的行為埋單，更或起阻嚇作用。

市民在行山遠足時遇上危險，可向政府飛行服務隊求救，而飛行服務隊的服務一直免費。然而，搜救所涉及的費用不菲，惡劣天氣下的搜救工作難度更大增，鹵莽登山客的行為卻終要由納稅人埋單，難免構成不公。

市民在行山遠足時遇上危險，可向政府飛行服務隊求救，而飛行服務隊的服務一直免費

【行山意外】女山友「自殺崖」直墮20米　命喪飛鵝山

【行山意外】行山男失蹤3天 草叢檢背囊

立例收搜救費及罰款可解決問題？

台灣花蓮縣早在2017年已開始實施《花蓮縣登山活動管理自治條例》，禁止進入未開放的山域、或自行開闢新路徑，當地前年有7名登山客因擅闖未開放山域而釀成一人意外死亡，當局出動直升機搜救後向其餘6人收取92萬台幣（約24萬港元），每人另外罰款6,000台幣（約1,555港元）。

美國新罕布什爾州早在2008年實施一項法例，除令州政府有權向鹵莽遠足人士收取搜救費用的權力，被罰款的人士若拒絕繳費，則會被吊銷駕駛執照、狩獵及釣魚牌照。

巨額罰款難免會有一定爭議，例如美國亞利桑那州前年提出的俗稱「愚蠢登山客法例」（Stupid Hiker Law）便未能成功通過，因當地政府擔憂較難判斷求救者是否真的「愚蠢」，恐令政府面臨大量官司訴訟。

新罕布什爾政府為減少有關爭議，及應付搜救的龐大開支，在2015年推出Hike Safe登山保險計劃，熱衷遠足的人士可購買一張Hike Safe卡（個人價每年25美元、家庭價每年35美元），以便在有需要被搜救時免因個人疏忽支付大量罰款，但極端疏忽者仍可被罰款。

行山固然是有益身心的活動，但港府需考慮是否需要更為嚴厲及具阻嚇力的措施，免得部分人士的自私行為、損人又不利己。

【新冠肺炎】行山熱潮下郊外垃圾增多　昂坪360義工隊花3小時清理昂坪棧道垃圾

（節錄）

【原文︰鹵莽行山客遇險 搜救費自付？

欄名 : 知多啲

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