Grand Seiko60周年紀念作　凸顯東洋細膩工藝

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Grand Seiko自從2017年宣布獨立，正式跟Seiko劃清界線後，形象變得更為鮮明，奢華、高端、工藝細膩等，都是大家對品牌的印象。今年是Grand Seiko成立60周年的重要日子，多款精采的紀念作之中，有極具意境的SBGW264，錶盤設計靈感來自品牌雫石製錶工房附近的白樺樹林，綠色亮光效果呈現出雕刻紋理，實在美極！
從前有人聽到Grand Seiko的腕錶價格，即時反應會瞪大雙眼說︰「沒聽錯吧？數萬元甚至上十萬元買一隻精工？不會吧！」當然不少人今天的行動已經打倒了昨日的自己，更徹底成為品牌的死硬粉絲了，因為認真欣賞過Grand Seiko腕錶造工的人，就會懂得甚麼叫物有所值。
60年代突破性發展
1950年代末，精工旗下的製錶師組成了一個小型團隊，準備向高難度挑戰，為的是研發出一枚擁有極高精準度、可靠度、耐用度及易用性的腕錶。1960年12月，首個成果終於誕生，並命名為Grand Seiko，「Grand」一字就已經表達了這枚腕錶多有分量。腕錶的精準度達到了當時公認的天文台錶標準的高階水平，令精工的製錶技術向前邁進一大步，而在往後的60年，Grand Seiko更為業界寫下多項歷史，Spring Drive機芯的發明就是其中的例子。
最初Grand Seiko只是精工旗下的一個系列，並只於日本國內發售，直至2006年開始衝出日本，2017年集團決定將之跟Seiko清楚劃分，從此作獨立發展，進一步備受收藏家追捧。
藍面紀念作
今年是品牌誕生60周年，4款藍色錶盤的紀念作都相當搶眼，且全部限量發行。
兩款Heritage腕錶，一款內置了9S85 Hi-Beat高頻機芯，提供每天+5至-3秒的走時精準度；另一款則置入新型石英機芯9F85，機芯具有修正時差功能，可以在不停止腕錶運作的情況下調校時針，避免修正時差時影響走時精準度。
傳統工藝
不過相信大家最有興趣卻又最難入手，應該是綠面Elegance系列的SBGW264了，全球僅限量150枚。
錶盤設計由Grand Seiko故鄉日本雫石的自然美景所啟發，製錶工房附近有一白樺樹林，而面盤所呈現的綠色與白色亮光，並以極精密機械雕刻形成的螺旋格紋，正代表夏日陽光照耀在白樺木樹葉與樹幹的白色樹皮上，配以玫瑰金錶殼，售價約$192,000。
撰文︰梁靜詩
欄名 : 型男玩物誌