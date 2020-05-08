Grand Seiko60周年紀念作　凸顯東洋細膩工藝

▲ 今年是Grand Seiko誕生的60周年，品牌推出多款紀念作。

Grand Seiko自從2017年宣布獨立，正式跟Seiko劃清界線後，形象變得更為鮮明，奢華、高端、工藝細膩等，都是大家對品牌的印象。今年是Grand Seiko成立60周年的重要日子，多款精采的紀念作之中，有極具意境的SBGW264，錶盤設計靈感來自品牌雫石製錶工房附近的白樺樹林，綠色亮光效果呈現出雕刻紋理，實在美極！

▲ 品牌將新一代更纖薄、更精準並擁有更長動力的Spring Drive機芯Caliber 9RA5，植入到全新的潛水錶之內，具600米防水性能，限量700枚。（約$89,000）（經濟日報圖片））

▲ Spring Drive機芯首次可透過IC組件整合的感測器，去測量機芯內部的溫度變化，從而補償因此而導致的石英振盪頻率誤差，精準度高達月差±10秒。（官方圖片）

從前有人聽到Grand Seiko的腕錶價格，即時反應會瞪大雙眼說︰「沒聽錯吧？數萬元甚至上十萬元買一隻精工？不會吧！」當然不少人今天的行動已經打倒了昨日的自己，更徹底成為品牌的死硬粉絲了，因為認真欣賞過Grand Seiko腕錶造工的人，就會懂得甚麼叫物有所值。

60年代突破性發展

1950年代末，精工旗下的製錶師組成了一個小型團隊，準備向高難度挑戰，為的是研發出一枚擁有極高精準度、可靠度、耐用度及易用性的腕錶。1960年12月，首個成果終於誕生，並命名為Grand Seiko，「Grand」一字就已經表達了這枚腕錶多有分量。腕錶的精準度達到了當時公認的天文台錶標準的高階水平，令精工的製錶技術向前邁進一大步，而在往後的60年，Grand Seiko更為業界寫下多項歷史，Spring Drive機芯的發明就是其中的例子。

▲ Elegance Collection中另一工藝超卓的作品，採用最著名日本傳統漆藝Urushi lacquer來製作錶盤。黑色錶盤富有絕美光澤並帶有層次，腕錶置入9S64手動機芯，配黃金錶殼。（售價待定）（經濟日報圖片）

最初Grand Seiko只是精工旗下的一個系列，並只於日本國內發售，直至2006年開始衝出日本，2017年集團決定將之跟Seiko清楚劃分，從此作獨立發展，進一步備受收藏家追捧。

藍面紀念作

今年是品牌誕生60周年，4款藍色錶盤的紀念作都相當搶眼，且全部限量發行。

▲ 除了藍色錶盤，Sport Collection紀念錶還配上耐刮度極高的同色陶瓷錶圈。具20氣壓防水性能，16,000A/m的抗磁度和旋入式錶冠，以增強腕錶的可靠性。限量2,000枚。（約$31,000）（官方圖片）

▲ Heritage Collection的Hi-beat 36000，是向1967年推出的著名44GS腕錶致敬。置入9S85高頻機芯，錶面有金色Grand Seiko標誌及鮮紅色秒針，限量1,500枚。（$46,800）（官方圖片）

兩款Heritage腕錶，一款內置了9S85 Hi-Beat高頻機芯，提供每天+5至-3秒的走時精準度；另一款則置入新型石英機芯9F85，機芯具有修正時差功能，可以在不停止腕錶運作的情況下調校時針，避免修正時差時影響走時精準度。

▲ 另一Heritage系列紀念作，置入9F85機芯，機芯具有修正時差功能，可以在不停止腕錶運作的情況下調校時針。錶面壓鑄了「2020」的圖案，6時位加有五芒星作紀念，限量2,500枚。（$31,000）（官方圖片）

▲ 紀念系列中有專為女士們而設的款式，鑲以鑽石來提升奢華感，置入的9S27機械機芯，日差約+8至-3秒，限量300枚。（約$75,000）（官方圖片）

傳統工藝

不過相信大家最有興趣卻又最難入手，應該是綠面Elegance系列的SBGW264了，全球僅限量150枚。

▲ Elegance SBGW264周年紀念錶的錶盤設計，亦參考了製錶工房附近的白樺樹林景致，置入9S64機芯手動機芯，提供72小時動力儲備。（約$192,000）（官方圖片）

錶盤設計由Grand Seiko故鄉日本雫石的自然美景所啟發，製錶工房附近有一白樺樹林，而面盤所呈現的綠色與白色亮光，並以極精密機械雕刻形成的螺旋格紋，正代表夏日陽光照耀在白樺木樹葉與樹幹的白色樹皮上，配以玫瑰金錶殼，售價約$192,000。

撰文︰梁靜詩



