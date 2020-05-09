▲ 【新冠肺炎】外送步兵揀僱主 最在意不是報酬高低？

受新冠肺炎疫情影響，屢有商戶出現無限期停業、裁員、減薪的情況，不少打工仔陸續以兼職形式，甚至轉行全職加入送外賣「步兵」行列。目前在香港規模較大的外送平台如戶戶送（Deliveroo）、foodpanda、Uber Eats，在從事步兵工作之前又會有何考慮？有機構近日進行「外送平台品牌調查」，結果發現步兵求職意願除了受收入及工作時間影響，還會視乎平台的規定、配送範圍、保障等。

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最在意工作時間自由

創市際市場研究顧問的「外送平台品牌調查」蒐集了1,000名受訪者意見顯示，有16%受訪者已在從事外送工作，其餘84%的受訪者雖然未加入，但有意嘗試。而他們想加入外送的3大主因包括想要增加收入（83%）、工作時間比較彈性（47%）、剛好有空閒時間（36%），其餘則包括可幫助人（14%）及想找工作（11%）。

在外送員最在意的項目方面，就以工作時間可自由安排（83%）、報酬高低（66%）、彈性自由沒壓力（56%）為首3項要點，另外則在意公司福利（30%）、工作有保障（25%）等項目。

事實上，目前各外送平台除了有最基本的報酬獎金制度，也會不定期給予時段性獎勵、區域性獎勵、雨天獎勵、里程加倍獎勵等，這些都是激勵步兵盡力服務並爭取額外獎勵的重大因素。

責任編輯：黃懌勤

（節錄）

【原文：彈性上班報酬高低 外送步兵首要考慮（收費文章）】

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