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調查：80後愛挑戰高難度工作 90後願為心儀工作轉行

職場 18:00 2020/05/10

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調查：80後愛挑戰高難度 90後願為心儀工作轉行 -

本地電影《狂舞派》一句經典對白：「為夢想，你可以去到幾盡？」成為網上熱話。國際人力資源公司任仕達（Randstad）早前發布研究報告《2020年疫情後的理想工作報告》指出，為追求理想工作，80後較願意挑戰高難度工作，而相比之下，90後（90至95年）及00後則願為心儀工作轉行。

【延伸閱讀】【時間管理】拒絶窮忙　打工仔要記得三件事

70後願降低薪金　換取生活時間

該公司早前向1,155位受訪者進行調查，了解打工仔在職場上面對的挑戰及其生涯規劃。報告以70後、80後、90後（90至95年）、95後及00後劃分不同年齡群，調查打工仔為追求理想工作的權衡取捨。

70後：18%受訪者為了理想的工作，更願意更換常住城市或地區；15%更願意降低一部分薪金，以換取更多個人生活時間。雖然70後是最願意更換常住城市或地區，但他們卻最不願花費更多通勤時間。

【延伸閱讀】【疫情影響】6成青年擔心疫情影響就業　2成半人積蓄僅夠「撐一個月」

80後：高達42%願意挑戰高難度的工作，僅26%的80後受訪者表示，願意為了理想的工作轉行，低於其他年齡群體。

年輕人或棄穩定工作  追求理想

90後（90至95年）：35%受訪者願意為了理想的工作轉行，24%願為理想挑戰高難度的工作。而31%的受訪者表示願意為了理想的工作增加通勤時間，只有23%會為理想工作轉行。

00後：40%受訪者表示，願意為理想工作進入新行業，遠高於其他年齡群。同時，28%的願意為了理想工作增加通勤時間，可是只有11%會為理想挑戰高難度工作。

報告形容，雖然「初生之犢不畏虎」，年輕人或較願意嘗試新行業領域，但變相放棄相對穩定工作的契機。

責任編輯：黃懌勤

(節錄)

80後愛挑戰高難度 90後為心儀工轉行

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欄名 : 職場百科

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