【自助餐優惠】Mr. Steak自助午餐低至每位180元 升級時段4人同行送和牛

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疫情持續，不少餐廳推出優惠吸引食客，Mr. Steak Buffet à la minute餐廳推出最新自助餐優惠，自助午餐及晚餐於5月全部日子可享低至6折優惠，平日自助午餐折後實每位只需180元，假日午餐及自助晚餐折實價低至每位320元，母親節或前夕則有7折優惠。
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4人同行送佐賀和牛
5月1日至15日期間，惠顧升級時段晚市7時30分至10時的自助晚餐，4人同行會送上以真空包裝的原塊300g佐賀和牛讓食客帶回家。自助晚餐雲集多款美食，包括和牛、長腳蟹腳、燒牛肉等。而且在升級時段更有多款矜貴菜式，包括日本和牛鐵板燒、和牛壽喜燒及美國燒牛肉等等。另外也有多款空運海鮮，如加拿大長腳蟹、翡翠螺等等。
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Mr. Steak Buffet à la minute
電話：2881 5757／網上訂座
價錢：
地址： 銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓
責任編輯：招美寶、李越樺
(節錄)
【原文：Mr. Steak 推出 6 折晚市自助餐 兼可帶走和牛】
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欄名 : 消費錦囊