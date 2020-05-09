【自助餐優惠】Mr. Steak自助午餐低至每位180元 升級時段4人同行送和牛

疫情持續，不少餐廳推出優惠吸引食客，Mr. Steak Buffet à la minute餐廳推出最新自助餐優惠，自助午餐及晚餐於5月全部日子可享低至6折優惠，平日自助午餐折後實每位只需180元，假日午餐及自助晚餐折實價低至每位320元，母親節或前夕則有7折優惠。

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4人同行送佐賀和牛

5月1日至15日期間，惠顧升級時段晚市7時30分至10時的自助晚餐，4人同行會送上以真空包裝的原塊300g佐賀和牛讓食客帶回家。自助晚餐雲集多款美食，包括和牛、長腳蟹腳、燒牛肉等。而且在升級時段更有多款矜貴菜式，包括日本和牛鐵板燒、和牛壽喜燒及美國燒牛肉等等。另外也有多款空運海鮮，如加拿大長腳蟹、翡翠螺等等。

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Mr. Steak Buffet à la minute

電話：2881 5757／網上訂座

價錢：

平日自助午餐：

成人及長者：約180元/位（原價258元/位）；

小童：約119元/位（原價170元/位）

成人及長者：約180元/位（原價258元/位）； 小童：約119元/位（原價170元/位） 平日自助晚餐：

成人及長者：約306元/位（原價438元/位）；

小童：約202元/位（原價288元/位）

成人及長者：約306元/位（原價438元/位）； 小童：約202元/位（原價288元/位） 假日午餐及自助晚餐：

成人及長者：約320元/位（原價458元/位）；

小童：約202元/位（午餐原價278元/位；晚餐原價288元）

成人及長者：約320元/位（原價458元/位）； 小童：約202元/位（午餐原價278元/位；晚餐原價288元） 升級時段晚市7時30分至10時：

成人及長者：6折後約426元/位（原價608元/位）；

小童：6折後約216元/位（原價308元/位）

地址： 銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

責任編輯：招美寶、李越樺

(節錄)

【原文：Mr. Steak 推出 6 折晚市自助餐 兼可帶走和牛】

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