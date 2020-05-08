▲ 認清MPF權益保障 《強積金僱員百科》幫到你！

新型冠狀病毒疫情全球蔓延，經濟活動受嚴重影響。政府早前推出第二輪防疫抗疫基金，其中「保就業」計劃將向合資格僱主提供為期6個月的工資補貼，協助本港企業撐過目前的困境。

由於計劃的受惠對象是所有有為僱員於指定月份作強積金供款或有設立職業退休計劃的僱主，或有供強積金的自僱人士，因而亦引起了有關強積金覆蓋範圍的討論，例如飲食業及建造業的「炒散」、補習老師、健身教練等自僱人士是否需要供強積金？供款安排又是如何？何謂「60日」的規定？

剛過去的五一勞動節，積金局首度推出《強積金僱員百科》，從僱員及自僱人士的角度出發，講解強積金的主要特點，綜合他們在不同階段須注意的事項，並配以精美插圖，以輕鬆手法帶出打工仔在不同職場處境可能遇到有關強積金的疑問，讓僱員和自僱人士全方位認識強積金權益和保障，並掌握管理強積金的要訣，為自己未來的退休生活籌謀。

全書分成5個章節，涵蓋初登職場參加強積金計劃和供款安排須知、選擇強積金計劃及投資管理、轉工時如何處理帳戶、退休時提取強積金的程序，以及提醒計劃成員須注意的權益和義務等。

另外，書中亦加設二維碼，連結至積金局的電子工具、網上平台和流動應用程式，方便讀者加深對強積金制度了解。除印刷本外，打工仔亦可在積金局網站上免費閱覽或下載電子版。

各位打工仔辛勤努力工作換來的回報應認真對待，積金局一直以保障計劃成員的權益為己任，令強積金制度發揮更大的效益。對打工仔來說，對自身的權益有正確的理解，才可策劃未來理想的退休生活。

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