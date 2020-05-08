▲ 中國主動型股票基金去年表現亮麗 年度回報及存活率勝過被動基金

晨星發布中國基金主動/被動晴雨表半年度報告，涵蓋截至2019年底的1,151隻中國註冊的主動和被動基金，合計規模達1.47萬億元人民幣。報告顯示，去年中國的主動偏股型基金的回報跑嬴被動基金，而且主動偏股型基金的存活率較高。

主動偏股型基金表現跑贏被動基金

報告提到，主動偏股型基金的戰勝率均顯著提升，並創下了自2018年首次發布報告以來的最高水準。截至2019年12月底，68%至78%的主動偏股型基金在最近一年、三年、五年和十年期間的表現超越相應的被動基金。其中，主動偏股型基金在最近五年和十年期間的戰勝率反彈幅度最大，分別從2018年末的53.1%和54.5%提高至76.8%和78.2%。同時，最近一年和三年期的戰勝率較2018年末的水準分別提高了15.2%和22.5%。

另外，主動偏股型基金在去年中經歷了強勁的反彈，最近一年、三年、五年和十年期表現平均提升了23.3%。這主要由於許多基金經理通過配置下半年表現最佳的TMT（Technology科技，Media媒體，Telecom電信）和消費板塊，提升了收益。

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主動偏股型基金倖存率較高

另外，較之被動基金，主動偏股型基金有更高的存活率。在所有年期表現中，主動基金的存活率均超過97%，同時，只有80%到97%的被動基金得以存活，這一資料較2018年末的81%到92%有所上升。箇中原因是被動基金通常面臨產品同質化的激烈競爭、發行渠道推廣乏力、業績平庸等問題，從而導致了更高的轉型和結算比例。

主動偏股型基金的資產加權收益率整體優於被動股票型基金。同樣，主動基金的平均收益率整體也優於同類被動基金。

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責任編輯︰陳啟昌

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