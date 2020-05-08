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衛訊買iPhone 11 Pro減1000元　百佳100蚊5杯Häagen-Dazs雪糕

消費錦囊 07:00 2020/05/08

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 衛訊：iPhone 11 Pro減1000元

由即日起至5月13日，於衛訊買Apple iPhone 11 Pro (64GB) 即減1,000元，折後只需7,599元，更有銀色及灰色可供選擇。用恒生信用卡付款，更可享高達$350 Cash Dollars。

2. 百佳：100蚊5杯Häagen-Dazs™️迷你雪糕

由即日起至5月10日，於指定香港百佳超級市場分店 (包括全綫百佳、FUSION及TASTE店舖)，可以100元買5杯Häagen-Dazs™️迷你雪糕杯，平均一杯只需20元。

3. Crostini：買手調熱飲免費升級至大杯裝

由即日起至5月9日，於全綫Crostini購買任何手調熱飲均享免費升級至大杯裝。

分店地址

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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