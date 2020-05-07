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男士恤衫入門　4大領口檢閱

博客 18:53 2020/05/07

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西裝領口可分4大類。

男人的衣櫃來來去去都離不開西裝和皮鞋，但俗語正所謂「未學行、先學走」，如果男士們一開始都集中火力向這兩個項目看，這未免太過本末倒置，因為凡事都要由基本學起，首先第一步一定要懂得選擇恤衫。恤衫又名襯衣，開宗名義叫「襯」衣，當然主要是負責配襯上的工作，但相反若果配襯不恰當，會直接影響整個穿西裝者的外觀。

要揀選一件優質的恤衫，而且不理他的剪裁和用料，單是領口的選擇就五花八門，這方面如果你曾試過度身訂造恤衫的話，就一定會被眾多領口的選擇令到閣下不知所措。以簡單的恤衫領口入門來說，撇開出席高級晚宴tuxedo shirt暫且不理，基本大致可分為4類型，與不同的領帶結配合，大家息息相關，選購時可要注意。

每位男士的衣櫃都應該有不下於一件The Kent Collar白恤衫。（售價未定）

每位男士的衣櫃都應該有不下於一件The Kent Collar白恤衫。（售價未定）

The Kent Collar

The Kent Collar可說是最基本，大家又最耳熟能詳的恤衫領口，有些人又稱它為point collar，不大不細的領口（short wings）堪稱「百搭」，既適合任何不同方法打結的領帶，同時用作配襯bow tie亦可，每一個品牌都會推出，怎樣都要有一件看門口。

The Shark Collar的collar wings向外延伸，領口比較闊，是其中一款比較時尚的恤衫款式。

The Shark Collar

如果說The Kent Collar是最基本的領口，那麼The Shark Collar可說是「深造班」，這一種領口（collar wings）向外分開，感覺比The Kent Collar來得高貴，穿著時，亦必須揀選一些比較闊的領帶配襯，打一個大結方叫完美，與此同時，作為周末不打領帶穿著亦可。

Button-down Collar恤衫通常會用上Oxford面料來營造優閒風格。

Button-down Collar

男士們對button-down collar應該不會感到陌生，領口上加上鈕釦的設計來自美國，這方面的表表者一定是來自美國的Polo Ralph Lauren，品牌用上Oxford面料縫製，有一點留意的是，亦是本地男士經常犯的錯，就是button-down collar的恤衫只適合日常穿著，因為該款式源於美式優閒preppy look，所以不可與formal或隆重的西裝混搭，這一點要切記﹗

19世紀中，Stand-up Collar是最為流行的款式，今天亦很容易找到。

Stand-up Collar

Stand-up Collar恤衫這一種設計在19世初至中期大為流行，在今天亦被視為經典的設計之一，作為日常穿著和出席晚宴穿著亦可，不過相對於以上3種領口，今天的Stand-up Collar無疑被視為一個較冷門的選擇。

撰文：何偉雄
 

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