男士恤衫入門　4大領口檢閱

▲ 西裝領口可分4大類。

男人的衣櫃來來去去都離不開西裝和皮鞋，但俗語正所謂「未學行、先學走」，如果男士們一開始都集中火力向這兩個項目看，這未免太過本末倒置，因為凡事都要由基本學起，首先第一步一定要懂得選擇恤衫。恤衫又名襯衣，開宗名義叫「襯」衣，當然主要是負責配襯上的工作，但相反若果配襯不恰當，會直接影響整個穿西裝者的外觀。

要揀選一件優質的恤衫，而且不理他的剪裁和用料，單是領口的選擇就五花八門，這方面如果你曾試過度身訂造恤衫的話，就一定會被眾多領口的選擇令到閣下不知所措。以簡單的恤衫領口入門來說，撇開出席高級晚宴tuxedo shirt暫且不理，基本大致可分為4類型，與不同的領帶結配合，大家息息相關，選購時可要注意。

▲ 每位男士的衣櫃都應該有不下於一件The Kent Collar白恤衫。（售價未定）

▲ 每位男士的衣櫃都應該有不下於一件The Kent Collar白恤衫。（售價未定）

The Kent Collar

The Kent Collar可說是最基本，大家又最耳熟能詳的恤衫領口，有些人又稱它為point collar，不大不細的領口（short wings）堪稱「百搭」，既適合任何不同方法打結的領帶，同時用作配襯bow tie亦可，每一個品牌都會推出，怎樣都要有一件看門口。

▲ The Shark Collar的collar wings向外延伸，領口比較闊，是其中一款比較時尚的恤衫款式。

The Shark Collar

如果說The Kent Collar是最基本的領口，那麼The Shark Collar可說是「深造班」，這一種領口（collar wings）向外分開，感覺比The Kent Collar來得高貴，穿著時，亦必須揀選一些比較闊的領帶配襯，打一個大結方叫完美，與此同時，作為周末不打領帶穿著亦可。

▲ Button-down Collar恤衫通常會用上Oxford面料來營造優閒風格。

Button-down Collar

男士們對button-down collar應該不會感到陌生，領口上加上鈕釦的設計來自美國，這方面的表表者一定是來自美國的Polo Ralph Lauren，品牌用上Oxford面料縫製，有一點留意的是，亦是本地男士經常犯的錯，就是button-down collar的恤衫只適合日常穿著，因為該款式源於美式優閒preppy look，所以不可與formal或隆重的西裝混搭，這一點要切記﹗

▲ 19世紀中，Stand-up Collar是最為流行的款式，今天亦很容易找到。

Stand-up Collar

Stand-up Collar恤衫這一種設計在19世初至中期大為流行，在今天亦被視為經典的設計之一，作為日常穿著和出席晚宴穿著亦可，不過相對於以上3種領口，今天的Stand-up Collar無疑被視為一個較冷門的選擇。

撰文：何偉雄

