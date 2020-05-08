▲ 巴菲特投資回報都跑唔贏 信用卡利率有幾「乸脷」？

「股神」巴菲特（Warren Buffett）呼籲不要將信用卡當作「提款機」，因為信用卡的利率過高，連他也不知道應如何賺取如此高的投資回報。根據信貸資料機構環聯的數據，去年第3季香港人平均持有4.6張信用卡，在此情況下，不難想像持卡人很容易透過信用卡去提取現金周轉，但稍一不慎，信用卡是的債務會令你泥足深陷。

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當入不敷支時，不少人會透過信用卡借錢，甚至是「還Min pay」，以為可保持現金流，但其實信用卡的利息是十分「乸脷」。透過信用卡借貸有現金透支和現金套現兩種，雖然兩者均有「現金」二字，但原理不同。

現金透支

透過信用卡現金透支攞錢容易，持卡人拎信用卡去自動櫃員機就可提取現金，不用額外申請，因此成被部分人視為最快捷、最方便拿取現金周轉的方法，而貸款額都主要視乎持有的信用卡的信用額。

但現金透支的利息十分高昂，實際年利率普遍達到35厘以上，而利息會是由當日起計算，直至該筆款項清還為止。而現金透支亦會另被收取4-5%不等的手續費。

3大發鈔行的信用卡現金透支實際年利率比較 渣打信用卡 39.09% 中銀信用卡 37.96% 滙豐信用卡 37.75%

*最新資料以各大銀行為準

現金套現

至於現金套現，即是從信用卡的信用額中套取現金，持卡人需要另外申請，由於信用額在發卡時已經批出，部分銀行可不需申請者繳交入息證明或身分證明文件等資料。套現後，信用卡可動用的信用額就會減少，是會影響日常簽賬，直至還清款項為止。

相較信用卡現金透支，現金套現的利息較低，實際年利率可低至3厘左右（實際年利率會因持卡人的財務狀況而異），換言之，跟「現金透支」相差超過30厘。現金套現的貸款年期亦較具彈性，大部分銀行提供長達60個月還款期。

現金套現雖然可解燃眉之急，貸款利率亦較低，但如果沒有依時還款，發卡機構同樣會向持卡人收取高昂利息。以滙豐信用卡為例，逾期還款現金套現的實際年利率為36.47%。

「還min pay」

簽完卡後，就要清還卡數，但部分人入不敷支，採取「拖字訣」，先「還min pay」，剩下的款項留待下個月再還，又以為可以保留現金流，但抱着這種心態，分分鐘萬劫不復。

當持卡人在該月的最後還款限期前只還最低還款額，發卡機構就會就未繳的卡數收取利息，而實際年利率與現金透支一樣，高達35%以上，而且是以複息計算，即是會有「利疊利」或「滾雪球」的效果，所以要清還的本利和可以好「乸脷」。

另外，當你只是還了min pay，即是你只是滿足了信用卡公司最低的還款要求，變相你所有的新增簽賬都是超出了這個最低要求，新簽帳變相是持卡人拖欠的卡數，即是會計算利息，直至全數還清為止。

3大發鈔行的信用卡消費簽賬實際年利率比較 滙豐信用卡 36.43% 渣打信用卡 35.70% 中銀信用卡 35.70%

*最新資料以各大銀行為準

從以上可見，信用卡公司收取的利率甚為驚人，難怪連股神巴菲特都表示自己都沒有任何投資可以賺取超過以上數目的回報，並呼籲欠款者要盡快還清信用卡債務。因此，各位應準時還款以免收被高昂利率，而借貸時亦要考慮自身的還款能力。「借定唔借，還得到先好借」。

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責任編輯︰陳啟昌