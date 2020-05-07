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【疫情影響】6成青年擔心疫情影響就業　2成半人積蓄僅夠「撐一個月」

日常開支 18:02 2020/05/07

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【疫情影響】6成青年擔心疫情影響就業　2成半人積蓄僅夠「撐一個月」

新冠肺炎衝擊本港經濟，今年首季20至24歲青年失業率高達9.8%。香港青年協會青年就業網絡早前以網上問卷形式訪問了536名青年，逾6成（61%）對目前就業狀況感到擔心，近6成（59%）受訪者對目前的財政狀況感到擔心，有兩成半指收入積蓄僅足夠支撐一個月的生活，其中一成甚至稱只能支撐不足兩周。

【延伸閱讀】【疫情影響】邊個最受疫情影響？香港七成Y世代憂交租、還按揭有困難

青協在4月至5月期間，以網上問卷形式收集了本港536名15至35歲青年的意見。逾6成受訪者對目前就業狀況感到擔心，以10分滿分當中，擔心指數達6.29分。此外，超過6成受訪青年指工作受到疫情影響，有24%指受訪者指工時減少，有20%人需要放無薪假期，有16%受訪者表示工作量大增，而14%人則遭減薪，13%被公司解僱。

4成人不清楚政府推新職位

政府早前宣布推出一系列抗疫措施，其中「保就業」計劃於未來兩年創造約3萬個有時限的職位、聘請超過1萬個公務員，以及僱用約5千名短期青年實習生。不過，有42%的受訪青年表示「無聽過」，有兩成半表示「不清楚」上述措施。另外，過半數受訪青年表示會考慮申請公務員職位，但對其餘新創造職位的反應冷淡。

香港青年協會督導主任鄺穎琦表示，疫情衝擊經濟下滑，社會已出現結業或裁員潮，而20至24歲青年更首當其衝，不少青年擔心畢業等於失業。面對就業環境欠佳，她認為政府應聚焦青年就業支援，開創適合青年的職位空缺，提升他們的就業能力。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 理財快訊

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