英國雜誌公布50大葡萄酒品牌　測試你飲酒資歷

▲ 《Drinks International》發表了「全球最受推崇50大葡萄酒品牌」的名單，頭三位由阿根廷、澳洲及西班牙酒包辦。

最近英國雜誌《Drinks International》發表了「全球最受推崇50大葡萄酒品牌」的名單，這名單對於飲家來說，可以測試一下你究竟認識多少葡萄酒品牌。如果全部飲過或認識，證明你是有一定資歷的飲家。但對於初學者來說，這名單就可以作為一個品酒清單，照著來品試，對於葡萄酒世界的認識，也有一點梗概。

▲ 「全球最受推崇50大葡萄酒品牌」名單

雖然「全球最受推崇50大葡萄酒品牌」名單每年都會發表，但它包羅的品牌也算多元化，新世界釀酒國如澳洲、智利、新西蘭、美國、阿根廷、南非，甚至加拿大也網羅。而舊世界就有法國、意大利、西班牙、葡萄牙，可惜無德國這著名的白酒釀酒國，而這十多年也非常積極在香港推廣的奧地利及匈牙利酒也欠奉，有點可惜。

▲ 第1位：阿根廷酒，香港人不太熟悉，但Catena卻是當地的名莊，唯一入選酒評家Robert Parker《The World’s Greatest Wine Estates》一書的阿根廷酒莊，這是它較出名的葡萄酒Argentino, Malbec, 2017（$880, Watson’s Wine）。

至於筆者未聽過的品牌，5隻手指也數完，如澳洲的19 Crimes、西班牙的Ramon Bilbao及Cune、意大利的Planeta、南非的Bruce Jack，當然可能是我孤陋寡聞，不代表在香港找不到。

酒類方面，在名單中，正路的紅白酒都有，甚至如甜酒（加拿大的Inniskillin）、砵酒（葡萄牙的Symington）也包括，獨欠香檳，可能是一個遺憾。

▲ 第7位：葡萄牙Symington家族最出名是釀製砵酒，如Dow’s便是其中一個品牌。

至於這個名單的投票準則，是根據3個原則而選出：1、葡萄酒持續在其定價範圍（price range）內保持品質；２、葡萄酒能反映其國家、產區又或者葡萄的質素；３、品牌能向其顧客專業地行銷。

因此，不要驚訝為何頂頂大名、大家熟悉的「甜酒之王」Chateau d'Yquem排行25，又或者波爾多右岸著名的Cheval Blanc及Petrus，也分別要排38及40，了解到其投票原則，就一點也不會意外。

▲ 第25位：波爾多著名的甜酒Chateau d'Yquem（2010, $2,998, Watson’s Wine），是許多追求甜酒的終極之選。

當然這名單值得細讀，還因為當中的品牌有平有貴，如頭三位最出名的，非澳洲的Penfolds莫屬，去年更是排名第一位，今年屈居第二。Penfolds出品種類繁多，最知名的Penfolds Grange，不是人人飲得起，但在超市你就會見到其不同系列的踪影，公關話他們全球最暢銷的葡萄酒是Bin 389，採用澳洲最出色的葡萄Shiraz，並加上Cabernet Sauvignon（澳洲獨有的拼配）釀製，有「窮人Grange」之稱，難怪咁受歡迎。

▲ 第2位：有「窮人Grange」之稱的Penfolds, Bin 389, 2016（特價$498，Watson’s Wine），大家都可以買得起。

其他在兩大超市也可買到的，還有第九位來自新西蘭的Villa Maria，以及第十位、「同鄉」的Cloudy Bay。飲新西蘭的出品，當然是揀白葡萄Sauvignon Blanc，包無錯。

還有美國的Barefoot、法國的E. Guigal、智利的Cono Sur及Montes、澳洲的Yellow Tail及新西蘭的Brancott，在超市也可尋獲。

▲ 第3位：西班牙Torres最出名的招牌作－－Mas La Plana（$736，Wineshopasia），以 Cabernet Sauvignon釀製，曾在矇瓶試酒，擊敗法國一級酒莊。

仍覺花多眼亂，不知如何入貨？一個比較簡單的方法，就是根據每個國家最出色的葡萄來喝，如美國是紅酒Cabernet Sauvignon及白酒Chardonnay，阿根廷是紅酒Malbec，西班牙都是紅酒，但可嘗試其獨特的Tempranillo風味，就不會錯到那裏去。