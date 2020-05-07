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【母親節2020】最平每人$130！4間酒店外賣套餐推介

消費錦囊 17:09 2020/05/07

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【母親節2020】最平每人$130！4間酒店外賣套餐推介

母親節即將來臨，在疫情下想與媽媽外出食飯慶祝，又擔心會增加感染的風險？不少酒店旗下的食肆都推出外賣自取服務，即使安坐家中都可以品嚐酒店級美食。

【延伸閱讀】【母親節2020】網上訂座最高享7折優惠！母親節任點任食酒店自助餐優惠合集

四季酒店

四季酒店推出母親節外賣套餐，更有英式下午茶、3至4人套餐、4至5人套餐可供選擇。以3至4人套餐為例，當中包括羅漢素菜碗配日式橘子芝麻汁、意大利青瓜小蕃茄香蒜忌廉醬寬條麵、烤帝皇三文魚伴香辣番紅花扁意粉、燴蕃茄、海葡萄、三文魚籽，而甜品更有1磅紅絲絨蛋糕。整個套餐只需要1,400港元，4人計每人平均只需350港元。

購買網址

地址：香港中環金融街8號香港四季酒店
電話：3196 8708
供應日期：5月8日至5月10日

如心酒店集團

如心酒店集團亦於母親節推出愛心智能保溫杯及滋補糖水套裝，保溫瓶瓶頂上設有輕觸式溫度顯示。而甜品為滋潤養顏、養肝護肺的矜貴甜品，而旗下8間酒店的餐廳均有出售此套餐，惟不同餐廳提供的甜品亦不同，當中花膠蛋白杏仁茶連保溫瓶只售188元，數量有限。

購買網址

供應日期：即日起至5月10日

千禧新世界香港酒店

千禧新世界香港酒店亦有推出外賣套餐服務，午市套餐更可選擇嵯峨野的和風料理、桃里的粵式美食、Café East的亞洲滋味，售價由130元至160元不等。只需於早上10時30分前以電郵預訂，當日下午就把美食送到尖沙咀、九龍站及佐敦。同時，酒店的桃里餐廳亦提供粵菜晚市外賣套餐，不過就只能外賣自取。晚市套餐的售價為250元，即可品嚐6道菜式。

午市套餐晚市套餐

地址：香港九龍尖沙咀東部麼地道72號
電話：2313 4222
供應日期：即日起至5月17日

銅鑼灣維景酒店

銅鑼灣維景酒店的繽紛維苑餐廳最近亦提供外賣自取優惠，7折選購「散點美食」外賣或以優惠價選購一人/二人精選外賣自取套餐。二人套餐包括2個餐湯、沙律、2個主菜及鮮果碟，只需288元，平均每人只需144元。一家四口慶祝母親節，更可以加購散點美食或訂購2個二人套餐，亦非常划算！

地址：香港銅鑼灣道148號
電話：2600 1188／WhatsApp 6270 2144

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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