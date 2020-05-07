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【母親節2020】各大商店母親節優惠一覽　豐澤家品電器低至6折

消費錦囊 18:01 2020/05/07

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【母親節2020】母親節各大商店優惠一覽　豐澤家品電器低至6折 -

母親節將至，子女都絞盡腦汁挑選禮物送畀媽媽。各大商店均正進行母親節送禮優惠，豐澤網店推出「冧爆媽咪必備禮物」優惠，家品電器低至6折，友和YOHO網店亦有推介12款媽媽最愛禮物，並以優惠價發售。正為揀母親節禮品而煩惱，就可以睇下各大商店的優惠及推介商品，總有一款會適合媽媽！

【延伸閱讀】【母親節2020】母親節各大商店優惠一覽　豐澤家品電器低至6折

豐澤網店精選商品低至6折

豐澤網店eShop推出「冧爆媽咪必備禮物」優惠，按照不同媽媽的個性推薦合適的送禮商品，如「大廚媽媽」、「扮靚型媽」及「Fit爆靚媽」等，即日起至5月10日推廣商品低至6折。KENWOOD KM636 廚師機由原價3,688元減1,300元，減至2,388元；Amika 吹整造型套裝由原價5,240元減1,300元，減至3,400元；Zikko H-MG200 砭石及發熱按摩槍由3,680元減至2,999元，減近681元。

除了母親節優惠外，豐澤網店亦正進行指定信用卡優惠，如心水商品未有母親節優惠內，亦可留意所持有的信用卡有沒有提供優惠。由即日起至6月30日，用DBS 信用卡簽賬在豐澤門市或網店滿指定金額，可享高達510元「一扣即享」折扣，多款精選產品低至5折；即日起至6月9日，憑香港及澳門Visa卡於豐澤eShop或手機App消費滿800元，可獲贈70元電子現金券，精選產品低至75折。

「冧爆媽咪必備禮物」優惠詳情：豐澤網店eShop

【延伸閱讀】【母親節2020】網上訂座最高享7折優惠！母親節任點任食酒店自助餐優惠合集

友和YOHO：推介12款媽媽最愛禮物

友和YOHO以「在家美容」、「在家煮食」及「在家按摩」作分類，推薦12款優惠商品，當中包括家用美容機、氣炸鍋、焗爐及按摩器等。飛利浦Philips Avance Collection HD9654空氣炸鍋由原價2,698元減至2,430元；Tripollar Stop V RF面部射頻機由原價4,388元減至3,888元；iLife W400洗地機器人由原價2,399元減至1,699元。其他精選家品電品均有折扣優惠，使用現金付款、ATM、網上銀行或轉數快轉帳更享有優惠價錢。

推介12款媽媽最愛禮物：友和YOHO

【延伸閱讀】【母親節2020】最平每人$130！4間酒店外賣套餐推介

Pricerite實惠：母親節精選4重賞

實惠推出母親節精選4重賞，包括精選飯廳傢俬低至6折、正價貨品9折、精選廚具89元起、傢俬即減高達1,000元及精選床褥低至58折。

母親節精選4重賞：Pricerite 實惠

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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