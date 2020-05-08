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【名人理財】香港樓價高企　宋芝齡吼南韓房地產

理財學堂 17:10 2020/05/08

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【名人理財】香港樓價高企　宋芝齡吼南韓房地產

香港寸金尺土，樓價動輒數百萬甚至千萬，不少人將買樓視為投資的一部分，認為保本又可升值。不過，藝人宋芝齡對買樓投資有所保留，更認為置業風險高。

【延伸閱讀】【名人理財】10分鐘蒸發6位數字 無損投資信心　宋芝齡：疫市宜投資忌投機（短片）

因為香港的樓價高企，未必人人能夠負擔。經沙士一役後，宋芝齡認為今次樓市未必會出現大跌的情況，故暫時沒有打算在本港置業，現時以租樓居住為主。

應有「鬆動錢」才買樓投資

對於買「磚頭」投資，宋芝齡表示若有「鬆動錢」想買樓投資是可以的，沒有的話她則不贊成這樣做，因為將所有錢放在樓市的話風險亦較高。買樓投資出租，租戶有可能會拖欠房租，若需終止租約更牽涉法律程序，亦會延長供樓的時間。

在投資方面，宋芝齡始終偏好股票市場，因為股票的靈活性較大。若遇上不時之需，亦可以即時變賣股票套現。她坦言，今年爆發新冠肺炎疫情，若持有物業想套現，亦未必能以心水價位放售，甚至會招致損失。

捨港樓市 投資南韓商鋪

身為中韓混血兒的宋芝齡，則選擇投資南韓的物業，更在當地買入商場商鋪，商場與香港金百利商場類似。她直言，因為南韓的地價較便宜，如果南韓政府要開發城市並進行收地，她就可獲利。

記者：曹佩鈞

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欄名 : 名人理財

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