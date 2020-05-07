【母親節2020】母親節禮物買咩好？調查指呢份禮物最得媽媽歡心

上一篇文章
【口罩返貨】Ecliving售日本製口罩套裝 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
今個星期日就是母親節，做仔女嘅買好禮物未呢？新冠肺炎疫情下唔少人減少外出食飯，請唔到媽媽去食大餐，一份用心準備嘅母親節禮物就更加重要。有調查列出媽媽們最想收到的母親節禮物，如果你仲未有頭緒，可以參考一下。
【延伸閱讀】【母親節2020】送股票畀媽咪！有乜賺息賺價好推介？
網購禮品卡最得媽媽歡心？
禮品卡公司Buygiftcards最近訪問了400多名25至55歲的母親，了解她們母親節想收到的禮品卡類型。最多人想收到網購平台的禮品卡，達77%；其次為大型商店（54%）、咖啡店（51%）、服飾（46%）及美容（43%）。
除了有63%受訪者想收到禮品卡外，其他受訪者則想收到花束（43%）、個人護理產品（41%）、家庭用品（39%）、服飾（37%）及安排特別活動（37%）等作為母親節禮物。
|媽媽們最想收到的母親節禮品卡類型
|1
|網購平台（77%）
|2
|大型商店（54%）
|3
|咖啡店（51%）
|4
|服飾（46%）
|5
|美容（45%）
|6
|餐廳（43%）
|7
|百貨商店（37%）
|8
|快餐店（27%）
|9
|珠寶首飾（23%）
|10
|娛樂（21%）
*資料來源：Buygiftcards調查
【延伸閱讀】【母親節2020】網上訂座最高享7折優惠！母親節任點任食酒店自助餐優惠合集
禮品卡沒誠意？為家庭旅遊預留基金
參考調查結果，如果覺得禮品卡予人感覺沒誠意，又或是媽媽沒有網購及飲咖啡的習慣，也可參考禮品卡的概念，為媽媽送上可隨心選擇的禮品，例如是美容套票或為下一次家庭旅行預留一筆基金，待疫情好轉時讓媽媽選擇旅遊的目的地。
除禮物卡外，也可參考調查結果的其他選擇，個人護理產品可按媽媽的需要及喜好選擇，如媽媽喜歡打扮，可送上家用美容機；如媽媽平日工作忙碌，可送上按摩器。家庭用品方面，也可選擇送上能減輕做家務負擔的電器，如掃地機械人、洗碗機等；如媽媽最近因在家抗疫喜歡烘焙或研究新菜式，也可考慮買焗爐及氣炸鍋等。
有不少受訪媽媽也希望子女能為她安排活動，除了一般吃飯、美容及按摩外，也可帶媽媽參加工作坊，一起學習新事物，如陶瓷、插花或沖咖啡等，享受相處的時光。
責任編輯：李瑩
=======
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品
欄名 : 消費錦囊