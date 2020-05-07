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【母親節2020】母親節禮物買咩好？調查指呢份禮物最得媽媽歡心

消費錦囊 17:15 2020/05/07

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【母親節2020】母親節禮物買咩好？調查指呢份禮物最得媽媽歡心

今個星期日就是母親節，做仔女嘅買好禮物未呢？新冠肺炎疫情下唔少人減少外出食飯，請唔到媽媽去食大餐，一份用心準備嘅母親節禮物就更加重要。有調查列出媽媽們最想收到的母親節禮物，如果你仲未有頭緒，可以參考一下。

【延伸閱讀】【母親節2020】送股票畀媽咪！有乜賺息賺價好推介？

網購禮品卡最得媽媽歡心？

禮品卡公司Buygiftcards最近訪問了400多名25至55歲的母親，了解她們母親節想收到的禮品卡類型。最多人想收到網購平台的禮品卡，達77%；其次為大型商店（54%）、咖啡店（51%）、服飾（46%）及美容（43%）。

除了有63%受訪者想收到禮品卡外，其他受訪者則想收到花束（43%）、個人護理產品（41%）、家庭用品（39%）、服飾（37%）及安排特別活動（37%）等作為母親節禮物。

媽媽們最想收到的母親節禮品卡類型
1 網購平台（77%）
2 大型商店（54%）
3 咖啡店（51%）
4 服飾（46%）
5 美容（45%）
6 餐廳（43%）
7 百貨商店（37%）
8 快餐店（27%）
9 珠寶首飾（23%）
10 娛樂（21%）

*資料來源：Buygiftcards調查

【延伸閱讀】【母親節2020】網上訂座最高享7折優惠！母親節任點任食酒店自助餐優惠合集

禮品卡沒誠意？為家庭旅遊預留基金

參考調查結果，如果覺得禮品卡予人感覺沒誠意，又或是媽媽沒有網購及飲咖啡的習慣，也可參考禮品卡的概念，為媽媽送上可隨心選擇的禮品，例如是美容套票或為下一次家庭旅行預留一筆基金，待疫情好轉時讓媽媽選擇旅遊的目的地。

除禮物卡外，也可參考調查結果的其他選擇，個人護理產品可按媽媽的需要及喜好選擇，如媽媽喜歡打扮，可送上家用美容機；如媽媽平日工作忙碌，可送上按摩器。家庭用品方面，也可選擇送上能減輕做家務負擔的電器，如掃地機械人、洗碗機等；如媽媽最近因在家抗疫喜歡烘焙或研究新菜式，也可考慮買焗爐及氣炸鍋等。

有不少受訪媽媽也希望子女能為她安排活動，除了一般吃飯、美容及按摩外，也可帶媽媽參加工作坊，一起學習新事物，如陶瓷、插花或沖咖啡等，享受相處的時光。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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