疫情下勞力士GMT-Master II炒價回落　看準時機入手熱炒款百事Batman

▲ 紅藍百事圈及藍黑圈Batman GMT-Master II，炒價都比疫症前稍降。

肺炎疫情令全球經濟受到重創，消費者對奢侈品的需求大跌，一些向來供不應求的產品，近日情況已有所緩和，甚至價格有下調迹象，勞力士的手錶就是其中的例子，想入貨的朋友，現在是不錯的時機。

▲ 最新款的紅藍百事圈GMT-Master II於兩年前推出，這兩年都是勞力士最熱炒款之一。（官方圖片）

大家只要到手錶買賣網瀏覽一下，就會發現近日有大量勞力士放售，有新有舊。一直被熱炒的黑、白面Daytona、紅藍百事圈或藍黑圈Batman GMT-Master II等，價格都比疫症前稍降，大家不妨趁低吸納。

▲ 相比之下，藍黑Batman圈的GMT-Master II的受歡迎程度不及百事圈，但一樣曾經被炒高接近雙倍價錢。（官方圖片）

筆者友人K一直對紅藍百事圈及藍黑圈Batman的GMT-Master II情有獨鍾，高峰時期百事炒價由原價$71,800（2018年推出時價格）炒至$15萬以上；Batman則由$72,200（去年推出時價格）炒至$13萬多，專門店可說長年缺貨，但友人又不甘以炒價買入，於是明知機會渺茫，也一於在不同錶行的waiting list留名搏一搏。終於在日前分別收到兩家錶行電話說有貨了，朋友心情比中六合彩更高興。

▲ 勞力士為讓大家將GMT-Master II系列的鋼錶跟金錶能清楚區分，於兩年前刻意為鋼錶換上五排鏈節的jubilee錶帶，三格鏈帶就會用於金錶上。（官方圖片）

不過，要提醒大家，想在錶行以正價購買勞力士的炒錶有一潛規則，就是配貨，即買入一隻炒錶的同時，要多買一隻指定價格的其他牌子手錶。以朋友K的經驗作例子，今年兩款GMT-Master II手錶的正價為$75,400，選購百事圈的話，他要多買一隻$54,000的手錶；選擇Batman，就要多買一隻$25,000的手錶。

▲ 內置的3285型機芯，共取得10項專利，不受磁場干擾，走時更高效可靠，動力儲備增至約70小時。（官方圖片）

再到手錶買賣網翻查一下兩款錶的價格，百事圈的炒價由最高峰的$15萬多回落至$12萬多；Batman則由最高峰的$13萬多回落至$10萬左右。不喜歡錶行配貨安排的朋友，可以上手錶買賣網碰碰運氣。

撰文︰梁靜詩

