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【危疾保險】終生危疾保新產品可賠完再賠？分析持續癌症治療保障

博客 14:05 2020/05/07

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【危疾保險】終生危疾保新產品可賠完再賠？分析持續癌症治療保障 -

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）爆發，全民關注健康，危疾保險自然亦吸引到不少消費者興趣。雖然新冠肺炎就尚未納入危疾保險的受保疾病，但倘若確診，往後投保危疾保險可能會被增加不保事項，所以，消費者應趁健康就籌備危疾保障。市場上危疾產品很多，消費者不易選擇。早前筆者撰文關於終生危疾保險產品第一季度排名，就着綜合危疾保障來評分。

本文將分析幾個年初推出的新產品，包括萬通保險（YF Life）首選健康保500+、宏利（Manulife）悠然危疾保、及保誠（Prudential）的危疾加護保II，透過10Life的終生危疾評分方法，了解它們的保障及性價比。

【延伸閱讀】認識新冠肺炎保障——首要知道的4件事

宏利危疾的單次賠償槓桿較高　萬通及保誠危疾為多重保產品

10Life 的綜合危疾評分，分為癌症、心臟病、中風、及多重危疾的4大部分；三大危疾佔超過9成的危疾保險索償，而多重危疾則針對第2次危疾的賠償。我們會計算這些疾病的賠償倍數（槓桿），即賠償額與每年保費的比例，槓桿愈大，代表性價比愈高。以下是萬通、宏利、保誠新產品，於多個情況的賠償倍數﹕

從定位上，萬通首選健康保500+（下稱萬通）及保誠危疾加護保II（下稱保誠）都是多重保障的產品，而宏利悠然危疾保（下稱宏利）就屬於保險公司旗下較入門的產品，主要保障單次危疾。從賠償槓桿看，對於第一次癌症、心臟病或中風索償，宏利賠償每年保費的50倍*以上，高於萬通及保誠的34-36倍*。我們認為第一次危疾的賠償十分重要，因為它發生的機會率肯定高於第二次危疾或復發。

宏利對嚴重疾病只作單次賠償，賠完保單便完結。至於萬通及保誠，對癌症、心臟病、中風作出多次賠償，當受保人第二次患上三大危疾，萬通賠償每年保費的34倍*，高於保誠的25倍*；若先患三大危疾，第二次患上其他危疾，這兩個產品的賠償倍數會再調整，大概減半。

（*由於危疾產品可能於個別保單年度有不同的賠償額，所以我們會以30年內不同時期的賠償額的平均數，來計算賠償倍數。 ）

【延伸閱讀】危疾保險「有買無賠」？申報病歷如何自保

賠完再賠？持續癌症治療保障　

近年，都市人患癌的數字有上升趨勢，令危疾保險中的癌症保障，更加重要。當受保人患上危疾時，危疾保險會作出一筆過賠償，但現在，部分保險公司甚至推出持續癌症治療保障，讓受保人於醫癌期間，可額外得到賠償。隨着醫學進步，癌症未必是不治之症，不少患者可透過藥物（如標靶藥）去延續壽命，但這些藥物可能非常昂貴，持續癌症治療保障便可在此情況下發揮作用。以下是萬通的持續癌症現金、及保誠的癌症治療額外保障﹕ 

保險產品 萬通保險 | 首選健康保500+ 英國保誠 | 危疾加護保II
A） 癌症賠償 第一次賠償：100%保額
第二次賠償：100%保額
第三次賠償： 100%保額		 第一次賠償：100%保額
第二次賠償：80%保額
第三次賠償： 80%保額
癌症賠償之間的等候期 上次確診癌症起計3年 上次確診癌症起計3年
B） 持續癌症治療保障 持續癌症現金 癌症治療額外保障
賠償上限 180%保額 （每月1%保額） 240%保額 （每次40%）
索償條件 索償癌症後，治療期間
每月賠償1%保額		 索償癌症，1年後至2年內、
2年後至3年內仍在治療，
每次賠40%保額
假設癌症持續多年，期間繼續接受指定積極治療  
第一次癌症賠償 A） 100% 保額 A） 100% 保額
首12月 B） 12%保額 （每月1%保額） -
13-24月 B） 12%保額 （每月1%保額） B） 40%保額 （於期間賠1次）
25-36月 B） 12%保額 （每月1%保額） B） 40%保額 （於期間賠1次）
第二次癌症賠償
37-48月		 A） 100% 保額；
B） 12%保額 （每月1%保額）		 A） 80% 保額
49-60月 B） 12%保額 （每月1%保額） -
61-72月 B） 12%保額 （每月1%保額） B） 40%保額 （於期間賠1次）
73-84月 B） 12%保額 （每月1%保額） B） 40%保額 （於期間賠1次）

1. 資料更新至2020年4月19日。
2. 詳情請參閱保險公司的產品小冊子及保單條款。

當確診保單定義的癌症時，受保人可索償癌症賠償。所謂癌症持續，保險公司都要求受保人持續接受指定積極治療，並於指定時間，才可索償癌症持續治療保障。萬通於癌症治療期間，每月賠償1%保額，可長達15年；而保誠於上次索償癌症的1年後開始提供，每年可獲40%保障，每次可長達2年。

從上表看，如果受保人的癌症持續多年，於等候期後，即上次確診癌症起計3年後，受保人依然確診癌症，他們可向保險公司索償第二次癌症賠償。

 

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：終生危疾保險﹕萬通、宏利、保誠新產品　分析持續癌症治療保障

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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