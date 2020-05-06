友邦香港首創保險智能投資服務 助投連險計劃客戶建構個人化組合

為幫助投保新投資相連壽險計劃的客戶可因應個人風險承受能力及投資取向，作出最合適的資產配置， 友邦（AIA）香港推出全港首創智能投資選擇服務，按客戶的需要為其提供個人化的參考投資組合資訊。

首階段服務將於五月中旬應用於財務策劃顧問採用的互動式銷售點（iPoS）平台；客戶購買指定的新投連險計，包括「卓智投資計劃2」、「卓達智悅」及「您想」投資連繫壽險計劃，在完成財務需要分析及風險評估後，智能投資選擇服務會按其風險評估分數，配對適合其投資取向的個人化參考投資組合，讓購買新投連險計劃的客戶於保單下首次進行投資選項配置時作參考。服務會提供超過120個不同產品及風險程度的參考投資組合，並會在參考友邦投資管理的全面分析後每季作出調整。

此外，若客戶對投連險下個別資產類別或市場的投資選項感興趣，智能投資選擇服務亦可按其需要，從相關類別的投資選項中給予星級投資選項（Best-In-Class）的參考資訊。

在第二階段，友邦香港將進一步把智能投資選擇服務擴展至不同的電子化服務平台供指定投連險計劃的客戶應用，讓他們能夠更自主簡易地在保單下建立最適合自己的優質投資組合。

友邦香港及澳門首席財富管理總監張嘉駒先生表示，「投連險下的投資選項眾多，涵蓋不同地域及資產類別，部分客戶或未能全面和有系統地按個人投資需要挑選出合適的投資選項。」今次首創的全新智能投資選擇服務，以互動和靈活的方式， 協助投連險客戶輕鬆在保單下建立優質投資組合。

責任編輯︰陳啟昌

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