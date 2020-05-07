  • 28°C
香港時間 : 2020507日 (四) 07:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

ITSU今午1時派酒精搓手液　 鴻福堂推$1開飯加餸套餐​​​​​​​

消費錦囊 07:00 2020/05/07

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. ITSU HK：今午1時派酒精搓手液

ITSU將於今日（7日）下午1時在ITSU奧海城專門店派發500包酒精搓手液。由於數量有限，每人限取一件，不設留貨或預定，先到先得，送完即止。

  • 韓國政府指定專用手部免洗消毒劑
  • 含62%酒精成份，有效清除細菌，方便攜帶
  • 韓國製造

開始派發時間：2020年5月7日下午1時
地點：ITSU奧海城專門店 - 九龍奥海城2期 UG層69A2號店鋪

2. 鴻福堂：$1開飯加餸套餐

由即日起至5月31日，每日下午6時後到鴻福堂全綫分店，以正價購買自家湯1包／藥製龜苓膏或靈芝龜苓膏1盅，即可加$1選購一份自家蒸飯、粥品、粉麵或小食。此優惠不可兌換現金，不可與鴻福堂禮券及其他優惠同時使用。每日產品款式視乎供應，數量有限，售完即止。

3. Green Common：單點漢堡 半價優惠

由即日起至5月31日，於Green Common 、Future bar by Green Common及Kind Kitchen惠顧單點漢堡可享半價，新登場菜式及套餐均可享88折，優惠更適用於堂食及外賣自取。

需要注意，優惠不適用於早餐、精選二人／　四人套餐及灣仔碼頭未來水餃菜式。

分店地址

 

撰文：hket小編

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - 政府派可重用口罩現已接受登記　UA Cinemas 200元5張戲票
2020/05/06
政府派可重用口罩現已接受登記　UA Cinemas 200元5張戲票
今日優惠精選 - 李施德林漱口水買1送1　滙豐信用卡一田網店購物滿$1000即減$50
2020/05/05
李施德林漱口水買1送1　滙豐信用卡一田網店購物滿$1000即減$50
今日優惠精選 - KFC推出多款着數優惠券　衛訊買指定iPad Pro減300元
2020/05/04
KFC推出多款着數優惠券　衛訊買指定iPad Pro減300元
今日優惠精選 - 一田eShop優惠日低至23折　Longchamp手袋低至半價
2020/04/30
一田eShop優惠日低至23折　Longchamp手袋低至半價
今日優惠精選 - WeSafe今午1時預售口罩　於屈臣氏以八達通付款享高達30元回贈
2020/04/29
WeSafe今午1時預售口罩　於屈臣氏以八達通付款享高達30元回贈
著數優惠

下一篇文章

【可重用口罩】政府免費派可重用口罩CuMask　市面可重用口罩有咩選擇？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【學生津貼3500元】教育局收84.2萬份申請 逾半已獲發津貼（附查詢方法）
【學生津貼3500元】教育局收84.2萬份申請 逾半已獲發津貼（附查詢方法）
【口罩供應】樓上100萬個口罩周三網上預訂 每盒50個售79元（附預購連結）
【口罩供應】樓上100萬個口罩周三網上預訂 每盒50個售79元（附預購連結）
【CuMask】可重用銅芯口罩CuMask點登記免費拎？即睇懶人包（內附Q&A）
【CuMask】可重用銅芯口罩CuMask點登記免費拎？即睇懶人包（內附Q&A）
【明早7時登記】政府免費派CuMask可重用口罩及10個單次使用口罩 免排隊坐定定等送上門【附領取方法】
【明早7時登記】政府免費派CuMask可重用口罩及10個單次使用口罩 免排隊坐定定等送上門【附領取方法】
【派錢1萬】陳茂波：電子方式申請較快收到錢　料7月中開始發放現金
【派錢1萬】陳茂波：電子方式申請較快收到錢　料7月中開始發放現金