ITSU今午1時派酒精搓手液　 鴻福堂推$1開飯加餸套餐​​​​​​​

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. ITSU HK：今午1時派酒精搓手液

ITSU將於今日（7日）下午1時在ITSU奧海城專門店派發500包酒精搓手液。由於數量有限，每人限取一件，不設留貨或預定，先到先得，送完即止。

韓國政府指定專用手部免洗消毒劑

含62%酒精成份，有效清除細菌，方便攜帶

韓國製造

開始派發時間：2020年5月7日下午1時

地點：ITSU奧海城專門店 - 九龍奥海城2期 UG層69A2號店鋪

2. 鴻福堂：$1開飯加餸套餐

由即日起至5月31日，每日下午6時後到鴻福堂全綫分店，以正價購買自家湯1包／藥製龜苓膏或靈芝龜苓膏1盅，即可加$1選購一份自家蒸飯、粥品、粉麵或小食。此優惠不可兌換現金，不可與鴻福堂禮券及其他優惠同時使用。每日產品款式視乎供應，數量有限，售完即止。

3. Green Common：單點漢堡 半價優惠

由即日起至5月31日，於Green Common 、Future bar by Green Common及Kind Kitchen惠顧單點漢堡可享半價，新登場菜式及套餐均可享88折，優惠更適用於堂食及外賣自取。

需要注意，優惠不適用於早餐、精選二人／ 四人套餐及灣仔碼頭未來水餃菜式。

分店地址

撰文：hket小編

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