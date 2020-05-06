▲ 【AA制熱話】結婚後極端AA制！ 水電房租三餐分開計 夫嫌妻在家時間較多要多畀水電費 最終離婚收場

年輕時拍拖談戀愛，經濟能力有限，男女AA制平分開支是平常事。到了與意中人結婚一起生活，很多事情及開支要大家一同承擔，夫妻間如何理財往往是一個很大的課題！有網民則在社交媒體分享朋友的經歷，指友人夫婦在結婚後仍然與維持AA制，更因而產生爭拗，最終落得離婚收場。

外母吃掉一碗麵 丈夫要求妻子賠償

台灣一名女網友在社交群組「爆怨公社」分享一位女性朋友婚後的生活經歷，指雙方在拍拖時，無論約會、旅行、買東西等都是AA制。但沒想到婚後大如水電、房租、小至飲食三餐的家庭開支都是一人一半。

女網友更列舉二人間令人「眼突」的經歷。有一次女友人的母親到訪兩夫婦家中，吃掉家中一個杯麵，丈夫加班回家發現後杯麵不見了，生氣地質問妻子為何沒有買一碗作賠償，兩人為這件小事大吵一場。女方又抱怨，丈夫曾在家款待朋友，喝掉她買的飲料，當時亦沒有為此事而計較。

離婚收場 財產亦要AA制

還有一次，男方認為老婆在家時間比較長，應該要負擔較多點水電費，但女方則指出，家中生活用品都是自己在買，自己也沒有計較。

二人經常為錢銀上的鎖碎事爭吵，最終結婚一年就走上離婚的結局，更把家中的財產算得一清二楚，一起出錢買的家電若無法一人一半，就以二手價賣出，再把收到的錢平分。

講錢真係未必會傷感情

常言道坦誠溝通是良好婚姻的重要基礎，但「講錢會傷感情？」。美國財務顧問公司Ameriprise Financial的一項研究顯示，良好的夫妻關係一般會有以下5項的財務習慣，而當中離不開夫妻雙方的互信及互諒。

1.將金錢放優先位置︰金錢是夫妻生活和人際關係中的重要因素，並且花時間談論金錢議題可以使雙方獲得更好的財務狀況。

2.就財務目標和共同責任達成共識︰在財務問題上有良好溝通，更會討論未來退休問題及如何去達成。

3.設定了支出上限，例如購買價值超過指定金額的商品雙方都會進行討論。

4.擁有聯名銀行戶口。

5.共同承擔退休計劃和投資決策的責任。

如果你和伴侶對雙方處理財務的方式都清楚了解，那麼就不會有太大的壓力了。不然，從那些「幸福夫妻」的典範中學習一下，或者能為雙方關係作出改變！

責任編輯︰陳啟昌

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