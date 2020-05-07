【母親節2020】送股票畀媽咪！有乜賺息賺價好推介？

▲ 【母親節2020】送股票畀媽咪！財經名人有乜推介？ -

母親節禮物，除了鮮花、手袋、香水等傳統禮品，也許可以選擇送股票畀媽咪，既可博有升有息，一旦有資金需要時亦可賣出套現。買股票作為母親節禮物，有哪些可以選擇？不妨參考有實戰經驗的財經專家有何建議。

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梁耀康：置富產託相對穩陣 5厘息可取

特許金融分析師（CFA）梁耀康指，若想買股票作為母親節禮物，可考慮置富產業信託 （00778） ，因相對穩陣及有穩定派息。

但要留意，置富日後或會減派息及出現物業減值的情況，但本身業務重香港本地消費，只要疫情消退自然可回穩。

置富現價約7.2元已返回2014年水平，股息率達7厘；假設削派息三成，都仍有5厘。

他續指，中長綫租金應未必會下調三成，因如超市等日常生活行業比重較高，在疫情中做多了生意，應不會獲減租。

在投資策略上，他建議能分多幾注於低位吸納就更佳。

張佩儀：收息至上 公用股銀行股可吼

美國萬利理財亞太區總裁張佩儀認為，作為母親節禮物，可考慮門檻較低的收息股。投資者可考慮盈富基金 （02800） ，其入場門檻不高，每年派息2次。盈富現價於24元水平，料股價上升空間較大。

此外，她也推薦投資者買公用股，如煤氣 （00003） 及港燈 （02638） ，兩者業務及派息均較穩定。

銀行股方面，她認為以往不少母親都渴望擁有一手滙豐 （00005） ，滙豐雖暫不派息，升值潛力較低，孝順子女也可趁現價39元水平買入一手。

如非對「大笨象」有特別感情，她認為買入中銀香港 （02388） 更好，相對滙豐受環球經濟影響較少，業務較為平穩。

宋芝齡：眾安入場門檻低 具升值潛力

身兼藝人及第一類證券交易持牌人士宋芝齡推薦眾安在綫 （06060） 作為母親節禮物，因其入場門檻較低，現價27.1元，一手亦只需2,710元。

她認為，眾安為內地互聯網保險龍頭，公司去年總保費增長強勁，今年首季原保險保費收入總額約35.05億元人民幣，按年增長33.73%。

近年民眾對健康保險意識強勁，疫情過後，將推動相關業務持續增強。

她又指，保監局近日向眾安在綫旗下眾安人壽批出第4張虛擬保險牌照，相信收入將會增加，利好股價；無論健康、甚至生活消費多方面業務滲透力強，收益保持強勁增長，可視作後來追上股份之一。

顧芷筠：買不起樓也可買地產股 新世界啱收息

資深財經主持顧芷筠（Debby）笑言，孝順子女如買不起樓，也可考慮買地產股送贈母親。

她認為，隨着本港疫情逐漸緩和，不少人排隊睇樓，且各大屋苑的成交量都有回升迹象。

Debby指，現時地產股估值偏低，估計當疫情完結時，地產商重推新盤，利好地產股走勢。

她認為可考慮買新世界發展 （00017） ，因其息率高，適合作為收息之用。

記者：曹佩鈞、李瑩

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