▲ 港鐵推新獎賞計劃「MTR分」 搭車消費儲分換免費單程車票

疫情令環球經濟轉差，每次消費都要精打細算，不過有些日常開支如交通費則「慳無可慳」。假如市民懂得善用不同儲分計劃換禮物，亦是變相慳錢的方法。港鐵今日（6日）推出全新版MTR Mobile及積分獎賞計劃「MTR分」，市民乘搭港鐵、在港鐵車站或商場購物都可以賺取積分，更可換領免費車程或現金券。

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如何登記及綁定八達通？

1. 下載MTR Mobile（Android／iOS）

2. 登記MTR Mobile賬戶

3. 到指定港鐵站內的數碼服務站，打開MTR Mobile內的QR Code掃描器，掃描數碼服務站上的QR Code，將八達通連結賬戶

如何賺分？

迎新獎賞：由即日起至10月31日，下載及登記MTR Mobile的用戶，可獲贈8,000分

限時倍數奬賞：由7月1日至10月31日，搭港鐵每1港元，可獲30分

港鐵業務 合資格交易類型 基本賺取獎分比率 港鐵交通服務 使用已與MTR Mobile登記賬戶連結的八達通支付的港鐵車程（不包括高速鐵路）

全月通加強版

港鐵都會票

透過MTR Mobile應用程式內購買機場快綫車票及港鐵旅遊票（用戶須於購買前先登入MTR Mobile賬戶） 每1港元 = 5分 港鐵商場 以電子付款向參與商戶支付的200港元或以上的單筆交易 每1港元 = 1分 港鐵車站商店

（港鐵站內商店） 以電子付款向參與商戶支付的100港元或以上的單筆交易 每1港元 = 1分 港鐵精品及紀念車票

（「港鐵紀念品」） 透過MTR Mobile應用程式內購買港鐵精品（用戶須於購買前先登入MTR Mobile賬戶）

在旅客服務（金鐘站）購買合資格商品，並以電子付款支付的100港元或以上的單筆交易 每1港元 = 1分 *計劃推廣期由即日起至10月31日

可換領哪些獎賞及所需積分？

換領期：由即日起至11月3日

所需積分及獎賞：

港鐵A4文件夾：8,000分

港鐵載客列車造型釘書機：12,000分

港鐵本地單程車程(於數碼服務站換領)：12,000分

港鐵本地單程車程(於客務中心換領)：15,000分

7-Eleven 20港元電子現金券(限港鐵站內分店使用)：18,000分

港鐵商場50港元現金禮券：25,000分

港鐵商場100港元現金禮券：40,000分

就現時獎賞而言，免費港鐵本地單程車程較為吸引，於數碼服務站換領更只需12,000分。在推廣期內，下載及登記MTR Mobile的用戶已經可獲贈迎新獎賞8,000分，加上每個月交通費約為400港元，只需2個月即可換領一程免費本地單程車程。

此外，由7月1日至10月31日，港鐵更推出限時倍數奬賞，搭港鐵每1港元可獲30分。換言之，只需要在限時倍數奬賞期內搭港鐵滿400港元，便可換領一程單程車票。若每個月交通費約為400港元，1個月即可換到一程單程車程。

責任編輯：曹佩鈞

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