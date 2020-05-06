▲ 【可重用口罩】政府免費派可重用口罩CuMask 市面可重用口罩有咩選擇？

政府宣布，將向全港每名市民免費派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩」（銅芯口罩；CuMask），現已接受登記。在新冠肺炎疫情下，口罩成為重要防疫用品，除了外科口罩及政府推出的可重用口罩外，市面上亦有不少可重用的口罩，售價又是多少？

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The MASKSAVER口罩45元可用30日

The MASKSAVER的研發及生產團隊由本地STEM教師及學生組成，The MASKSAVER口罩的外殼，使用兩層「食品級柔軟塑膠」製成，可供多次使用，更是環保可循環再用及可回收再造。口罩於香港設計，東莞生產。口罩濾芯現時採用歐盟EN-149 FFP2級（即過濾微粒達94%或以上）或KN95口罩水平，即達中國GB 2626強制性標準（即過濾微粒達95%或以上）。

每盒The MASKSAVER產品包括：1個可重用口罩、60塊可更換濾芯、1個鉗子、2條掛耳帶及1條鼻位海綿，網上預購價為90元2盒，即平均45元1盒。The MASKSAVER表示，由於早前訂單數量過多，現已暫停開放預購。如有意購買，需留意MaskSaver facebook專頁的最新消息。

The MASKSAVER詳細資訊

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K Kwong「HK MASK」可自行製造

化學博士鄺士山（K Kwong）設計了一款名為「HK MASK」的可換式口罩，口罩由香港本地製造，需每天清洗或以燙斗消毒口罩外套，更換濾芯後，即可重用數百次。此外，他亦公開口罩設計紙樣，讓一般大眾都可自行製造。HK MASK經本地社企裳樂匯坊（Sew On Studio）發售，一個口罩連同10張納米濾芯Nanofiber filter套裝售98元。納米纖維濾芯採用4層設計，具高透氣性、高效過濾等特點，最高可達到N90口罩水準和PFE、BFE>95%​。口罩需每日清洗，濾芯亦要每日更換。如未能購買納米纖維濾芯，他建議市民可用紙巾及廚房紙等代替，惟只適宜到人少的地方使用。

由於早前訂單數量過多，HK MASK口罩會不定時在裳樂匯坊facebook上公開預購，早前亦有與彩豐行合作售口罩及濾芯，市民有意購買，亦可留意以上2個facebook專頁的最新消息。

南韓抗菌銅線口罩268元 可用近3個月

除了本地設計外，亦有南韓生產的Copper Line抗菌銅綫口罩，可配合濾芯使用，口罩由三層物料所組成，當中包括專利「納米離子銅」布料層，具有抗菌及除臭功能。Copper Line香港代理商指，口罩主要功用是99.9%抗菌，VFE最高可達79.9%，如要達到VFE 99.9%及PFE 99.6%就要加入濾芯使用，惟濾芯受南韓出口限制影響，暫未能出口到香港發售。代理商指，根據測試報告，口罩經過清洗30次後仍然無損殺菌功效，如果每天清洗，建議大概3個月便應該更換。Copper Line口罩現時在百佳、莎莎、c!ty'super及HKTV mall等零售點有售，口罩連一個一次性使用的PM2.5抗粉塵濾芯，公價為268元。

Copper Line：HKTV mall／百佳／莎莎

O2 Curve Mask：BFE、VFE高達99.99%

由加拿大公司設計，美國製造的O2 Curve Mask，為可換濾芯型口罩，經Nelson Lab認證，其BFE（細菌過濾效率）及VFE（病毒過濾效率）高達99.99%。香港代理商指，因應疫情以及香港的空氣污染指標，建議濾芯最長連續使用時間不多於24小時。如曾到訪高危地方，代理商建議需立刻更換濾芯，並將口罩徹底消毒。O2 Curve Mask在屈臣氏及永高行有售，O2 Canada Curve 1.2口罩及濾芯3片售540元，11片濾芯補充裝售130元。

O2 Curve Mask：屈臣氏/永高行

責任編輯：李瑩

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