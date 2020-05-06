▲ 【MPF規劃】做好退休規劃 5個必要知管理強積金要點

要做好退休規劃，強積金（MPF）是不可或缺的一部分，大家不妨趁這段對大部分人來說相對時間充裕的日子，好好計劃一下個人財務及未來的人生方向。做好以下五點，有助你做好退休及強積金管理。

1. 掌握自己投資目標

要做好退休規劃，首要第一步是知道自己的投資目標，即是退休時需要有多少退休儲備。

要計數的話，大家可用積金局網站的「退休需要計算機」，計算機會要求輸入「預計退休後每月生活開支（以今日值計算）」、「現時年齡」、「預期退休年齡」、「預期壽命」、「預期退休後投資回報率」、「預期通脹率」。

預計退休後每月生活開支這項一定要合理，不要估得太低。可以利用兩個方法去推算，一是估計到時衣、食、住、行、交通、消閒及醫療等費用，二是將每月收入打七折或八折。

假設每月開支1萬元，現時30歲，預期65歲退休，可活到85歲，預期回報及通脹率各為4%及2.5%。到65歲退休時要儲到的目標金額為4,966,771元。

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2. 評估達成目標可行性

一般來說，年紀愈輕可以承受的風險愈高，所以強積金基金中股票基金的比重應愈高。不過，實際上更應按需要行事。承上假設，要在65歲儲到4,966,771元，若預計回報率4%，每月應儲約5,420元。這幾個數字背後關係要留意，如可達到的回報率愈高，每月要儲的錢愈少，反之亦然。因此，若你每月可儲多於5,420元，需要達到目標的年回報率愈低，可選擇相對風險較低的基金類別，好像環球債券基金，不用無故承受較高風險。不過，如每月儲的錢少於5,420元，則要看所需回報率再去選擇基金。

特別要留意，假如每月儲蓄有限，而所需年回報率超過10%的話，很大機會意味目標相對能力是定得太高，有必要調整。

3. 選擇合適投資工具

在選擇基金時，要看幾項因素去評估：

一、基金資產類別

強積金主要有五大基金類別，分別是貨幣市場基金、保證基金、債券基金、混合資產基金及股票基金。另外，亦有指數基金、預設投資策略（DIS）及目標日期基金等。不同類別有各自的風險及回報特質，在投資機制上也格外需要留意。

基本上，筆者絕不建議投資於保證基金。貨幣市場基金由於回報低及價格波動極微，多數作為短期停泊用途。如果想自動化管理可揀DIS。

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二、基金投資風格

要看一隻基金的投資風格或偏好，例如主力投資於大型股或中小型股，有沒有特定行業比重較高等，可以先從該基金的參考基準指數得知。另外，從行業分布及基金十大持股也可大致掌握基金回報特性，好像大部分中國基金都是較重倉金融股，個別則是消費類股的持倉較重，投資者可依據主要看好甚麼行業前景作出選擇。受託人會就基金提供基金便覽，但要注意未必每月也有，可能為季度或其他時期，所以只可作參考。

三、學懂解讀基金回報

累積回報率：是指某段時期內的累積回報。

年度化回報率：將累積回報，按年期及複息效應得出，例如，若5年累積回報是30%，5年期年度化回報應是約5.39%，而非6%。即是5年平均每年可得5.39%回報。一般被視為更合理反映實際投資隨時間滾存回報的實況。

歷年回報率：指相關年份由1月1日至12月31日的累積回報，這是用來看於不同經濟環境中的基金表現。

記得在比較回報時，只能比較同類基金。另外，評估回報要計及穩定性，所以長綫3年、5年及10年回報更為重要。上面提到的預期回報率，應與年度化回報率作比較。另兩項可附以參考。

四、收費：收費平貴會直接影響回報，同一資產類別的基金收費不應相差太遠，而收費貴絕不代表回報好。

4. 揀服務到位的受託人

評估服務質素包括多方面，特別是強積金計劃的基金選擇要夠多元化，這可以因應需要調整資金。

另外，網上平台是否好及有沒有足夠資訊極為重要，因為現時大部分操作如檢查帳戶及下達交易指令均是靠網站或手機應用程式進行。當然有不同渠道提供協助，容易找到真人客服，都值得加分。

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5. 整合帳戶至最多兩個

雖然整合帳戶不能慳到錢，但可以提高管理效率及動力，所以如果有多於兩個或以上的帳戶，應做好整合。

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