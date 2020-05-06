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HK Express推「靈活飛」票價優惠　加$50可無限次免費更改行程

消費錦囊 11:35 2020/05/06

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HK Express推「靈活飛」票價優惠　加$50可無限次免費更改行程

受新冠肺炎疫情影響，不少旅客的行程都要改期甚至取消。航空公司的生意亦大受影響，HK Express（香港快運）今日（6日）宣布推出，最新票價種類「靈活飛」，旅客可最遲於出發前3小時無限次免費更改行程。HK Express更有推廣優惠，由即日起至5月17日，只需按原有票價額外附加50港元便可享用「靈活飛」。

【延伸閱讀】【Asia Miles】Asia Miles換HK Express機票優劣全面睇

「靈活飛」由即日起可於HK Express 網站及手機應用程式上訂購，費用只需按原有票價額外附加250港元。凡購買「靈活飛」的旅客，可最遲於出發前3小時無限次免費更改行程、有7公斤手提行李限額以及U-First優先服務，當中包括優先辦理登機手續、快捷登機及優先處理託運行李。雖然「靈活飛」可無限次免費更改行程，但仍需支付票價及稅項差額。此外，U-First優先服務不適用於石垣島（ISG）、暹粒（REP）出發或指定航班。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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