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【口罩供應】樓上100萬個口罩周三網上預訂 每盒50個售79元（附預購詳情）

消費錦囊 19:26 2020/05/05

分享：

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續蔓延，口罩成為重要防疫產品。樓上有限公司公布，將於明日（5月6日）於網上開放預售100萬個成人口罩，網上預售為低於半價，每盒50個售79元。

【延伸閱讀】【政府口罩】懶人包話你點樣攞免費可重用口罩CuMask？（內附Q&A）

「樓上」表示，將於明日（5月6日）中午12時起接受網上登記，售出100萬個成人三層口罩。口罩規格達BFE逾95%，過濾要求已經通過香港標準及檢定中心檢測，生產廠房亦都符合國家一次性防護口罩要求（T/CTCA 7-2019），產地為中國。

成功於登記網站輸入電話和選擇門市後，於指定日期內前往選定的門市，即可付款取貨。樓上指，門市將陸續有口罩返貨，如未能在網上登記的市民，亦可於門市以原價180元購買。

【延伸閱讀】【明早7時登記】政府免費派CuMask可重用口罩及10個單次使用口罩 免排隊坐定定等送上門【附領取方法】

網上預訂詳情：
日期：5月6日 (星期三)
時間：中午12時
網站：樓上Facebook專頁將公布網址
網上優先預訂價：79元/50個裝，每人限購1盒
原價：180元／50個（1盒）
名額：100萬個口罩，共2萬盒。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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