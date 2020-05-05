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【CU Mask】登記拎政府免費派發銅芯口罩 有身份證就OK？睇清身份證小知識你知幾多？

日常開支 19:15 2020/05/05

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特區政府宣布向全港每名市民免費派發可重用口罩「銅芯抗疫口罩」（CuMask）一個，市民欲領取口罩，要事前登記成功，登記時間由明早7時開始。登記時要輸入本港身份證資料，即是持有身份證的外家庭籍僱工、在本港修讀學士學位或更高資歷的非本地學生等亦可領取口罩。不要小看區區一張小小的身份證，其實有些小知識本地人亦未必很一清二楚。

【領取口罩方法懶人包】懶人包話你點樣攞免費可重用口罩？（內附Q&A）

根據入境事務處的資料，香港身份證上的三粒星（***）只代表持證人年齡為18歲或以上及有資格申領回港證。如果要分辨是否香港永久居民，就要留意身份

證上的符號標記。假如是印有AZ，就代表持證人是擁有香港居留權及報稱在香港出生。

符號 註解
*** 持證人年齡為18歲或以上及有資格申領回港證
* 持證人年齡為11歲至17歲及有資格申領回港證
A 持證人擁有香港居留權
C 持證人登記領證時在香港的居留受到入境事務處處長的限制
R 持證人擁有香港入境權
U 持證人登記領證時在香港的居留不受入境事務處處長的限制
Z 持證人報稱在香港出生
X 持證人報稱在內地出生
W 持證人報稱在澳門地區出生
O 持證人報稱在其他國家出生
B 持證人所報的出生日期或地點自首次登記以後，曾加以更改
N 持證人所報的姓名自首次登記以後，曾加以更改

【明早7時登記】政府免費派CuMask可重用口罩及10個單次使用口罩 免排隊坐定定等送上門【附領取方法】

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欄名 : 生活理財

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